Pirelli Scorpion All Season SF3: nuove gomme quattro stagioni per i SUV

Pirelli allarga la famiglia All Season con un nuovo pneumatico pensato per i SUV: si chiama Scorpion All Season SF3 e porta in dote tutto il know-how del pluripremiato Cinturato SF3, adattato però alle esigenze dei veicoli a ruote alte e della mobilità elettrica.

Cosa dicono i test del nuovo ''quattro stagioni''

A dirlo non è solo Pirelli, ma anche i test indipendenti DEKRA: lo Scorpion SF3 ha ottenuto il massimo punteggio nella frenata cumulata, dimostrando performance eccellenti su asciutto, bagnato e neve. In etichetta UE si presenta con il massimo: Classe A per aderenza sul bagnato e omologazione 3PMSF per l’uso invernale severo. In più, è silenzioso (Classe B per rumorosità) e ottimizzato per consumi ridotti (Classe A o B nella resistenza al rotolamento).

Studiato per i SUV

I SUV sono più pesanti delle auto normali, hanno un baricentro più alto e richiedono soluzioni specifiche. Per questo il nuovo Scorpion All Season SF3 adotta tasselli del battistrada rinforzati, con geometria a impatto progressivo sull’asfalto: il contatto avviene in modo graduale, riducendo le vibrazioni, migliorando la stabilità e aumentando il comfort.

Pirelli Scorpion All Season SF3: il top 4 stagioni per SUV

Un battistrada che si adatta alle stagioni

Il disegno del battistrada è lo stesso “intelligente” del Cinturato SF3: lamelle 3D evolutive che, man mano che la gomma si consuma, cambiano forma da lineare a zig-zag. In questo modo aumenta la capacità di trattenere la neve, senza sacrificare la resa sull’asciutto. Senza contare che la mobilità delle lamelle consente loro di chiudersi e compattarsi sotto gli elevati sforzi generati dal contatto tra battistrada e asfalto trasformano il profilo da invernale lamellato a uno più simile a quello di un estivo, per un comportamento più efficace su asciutto e in frenata.

Mescola hi-tech messa a punto con l'intelligenza artificiale

La vera rivoluzione è nella mescola: grazie al sistema Virtual Compounder, basato su intelligenza artificiale, gli ingegneri Pirelli hanno individuato il miglior mix tra aderenza invernale e prontezza estiva. Merito anche di nuovi polimeri, resine naturali e polimeri liquidi, per migliorare l’aderenza su neve e bagnato. Il tutto è stato progettato in parallelo al disegno del battistrada grazie alla modellazione 3D.

Disponibilità e varianti

Il nuovo Pirelli Scorpion All Season SF3 è disponibile da 17 a 21 pollici anche nella versione Elect, pensata per i veicoli elettrici e ibridi plug-in (BEV e PHEV), e con PNCS (Pirelli Noise Cancelling System) per ridurre la rumorosità a bordo tramite uno speciale materiale fonoassorbente applicato all’interno del pneumatico. Per chi guida un’auto media o compatta, resta disponibile il Cinturato All Season SF3, da 15 a 20 pollici, con opzioni Seal Inside per continuare a guidare anche in caso di foratura.

