Michelin CrossClimate 2: l'All Season alla resa dei conti, ecco come è finito il long test

Dopo oltre 5.000 km e un'ultima, stressante, prova nei mesi più caldi dell'anno, si chiude il nostro long test con gli pneumatici Michelin CrossClimate 2. Eravamo curiosi di capire come si sarebbero comportati con un clima più temperato come quello primaverile e, poi, torrido in estate. Ma riavvolgiamo il nastro per fare il punto sulla situazione e vediamo cosa è successo dall'ultima volta che abbiamo analizzato le gomme francesi.

Michelin CrossClimate 2: percorsi oltre 5.000 km nei dieci mesi di provaPRONTI VIA, PARTE IL TEST Montate a novembre 2022 sul nostro “muletto”, una BMW 220i Active Tourer, le CrossClimate 2 nella misura 225/45 R 19 hanno iniziato a macinare chilometri su ogni tipo di strada. Dalla città, alle statali, all'autostrada. Sole, pioggia, neve, caldo e freddo estremi hanno accompagnato di volta in volta automobile e pneumatici con un delta di temperatura che ha sfiorato i 50° C, dai -10 misurati nel rigido inverno svizzero, fino ai +37 della torrida estate italiana 2023. Inutile raccontarvi nuovamente caratteristiche e peculiarità delle gomme, ripeteremmo quanto già descritto nel primo appuntamento e in quello seguente, dove abbiamo anche messo nero su bianco con dei numeri le differenze di prestazioni su neve tra uno pneumatico estivo e un All Season. Qui torniamo a concentrarci maggiormente sulle sensazioni di guida che abbiamo avuto nel corso di questi ultimi mesi per tirare le somme della nostra prova di durata.

Michelin CrossClimate 2: l'All Season francese su cerchi in lega Mak Mark Black Mirror 19''PNEUMATICO SVILUPPATO IN MODO INNOVATIVO Abbiamo detto che il CrossClimate 2 è un All Season “atipico” poiché, per il suo sviluppo, Michelin ha utilizzato un approccio diverso, se vogliamo innovativo. In sostanza, i francesi sono partiti dalla struttura di una gomma estiva per creare un modello adatto anche all'inverno e non il contrario come fanno altri produttori. Questa è stata la carta vincente per realizzare uno pneumatico dall'ottimo rendimento a 360°; l'eccellente efficacia che abbiamo riscontrato al freddo e sulla neve ne è la prova. Ma il sud Europa ci regala stagioni più temperate e asciutte rispetto al nord; quindi, l'idea di Michelin si è rivelata azzeccata.

Michelin CrossClimate 2: il consumo medio è stato di circa 14-15 km/litroOTTIMO RENDIMENTO PRIMAVERILE E la conferma l'abbiamo avuta in primavera e, soprattutto, in estate. Con temperatura tra 15 e 20 gradi lo pneumatico francese ha alzato l'asticella in quanto a tenuta di strada e basso rumore di rotolamento. La gomma è sempre rimasta ben aggrappata all'asfalto e la maggiore profondità delle scanalature non ha generato fastidiosa rumorosità di fondo. Il battistrada direzionale si è rivelato un ottimo alleato anche sotto la pioggia primaverile, grazie alla capacità di smaltimento dell'acqua. I canali a V riescono a rompere il velo che si crea sulla strada, riducendo il pericoloso effetto acquaplaning anche a una velocità più sostenuta. Voto più alla sicurezza.

Michelin CrossClimate 2: uno pneumatico versatile per ogni stagioneIN ESTATE SI FA VALERE ALLA GRANDE Col passare dei mesi e l’avvicinarsi a temperature ben più elevate il CrossClimate 2 ha tirato fuori tutta la sua “ispirazione” estiva ribadendo l'efficienza sull’asfalto arroventato dal sole di luglio e agosto. La BMW ha percorso un migliaio di chilometri con un ottimo rendimento complessivo. L’unica accortezza è stata quella di controllare la pressione degli pneumatici secondo le indicazioni del libretto, stop. E dall’utilizzo quotidiano nel classico casa/ufficio, fino ai weekend fuori città, la tedesca si è rivelata come perfetta auto da famiglia di dimensioni compatte, a prova di ingorghi e parcheggi cittadini, come di piacevoli gite al lago, al mare o in montagna. Nota interessante, i consumi di benzina sono sempre rimasti buoni, con una media di 14-15 km/litro e oltre. Anche in questo caso, il contributo dei Michelin è stato significativo, poiché la maggiore impronta a terra e profondità delle scanalature rispetto agli estivi montati in origine non hanno causato un peggioramento dei risultati. E il timore iniziale che la combinazione fra temperature elevate e asfalto potesse far degradare precocemente il battistrada (con mescola più morbida di un estivo), si è rivelata infondata. La foto a fine prova (in basso) mostra come l’usura complessiva sia nella norma.

Michelin CrossClimate 2: consumo del battistrada a fine prova regolare e limitatoTIRIAMO LE SOMME DEL LONG TEST Non resta che tirare le somme e, a conti fatti, non possiamo che dare un giudizio positivo sul nuovo Michelin CrossClimate 2. Dopo dieci mesi di long test distribuito in ogni condizione di clima e percorsi, la gomma francese ha messo in mostra tutti i vantaggi di un prodotto all’avanguardia ed efficace. In conclusione, la scelta di montare degli All Season come questi Michelin sembra davvero azzeccata per tante ragioni. I quattro stagioni moderni non sono più degli pneumatici di compromesso come una volta. Dove “compromesso” significava doversi accontentare di un rendimento a 360°, è vero, ma non del tutto all'altezza. Oggi, una gomma come il CrossClimate 2 offre sempre performance eccellenti.

Michelin CrossClimate 2: la BMW 220i MHEV è il ''muletto'' usato per il long testA OGNI STAGIONE IL PNEUMATICO ADATTO? OGGI SI PUÒ SCEGLIERE Ovviamente tutto va contestualizzato. Nel senso che se ricercate uno pneumatico eclettico, che vi tolga dai guai in estate come in inverno, che vi elimina lo stress del cambio gomme stagionale, allora la scelta è praticamente obbligata e i sempre maggiori consensi registrati dgli All Season ne sono la prova. Ovviamente, un estivo farà un lavoro migliore nella stagione giusta, esattamente come un invernale al 100% sarà più efficace sulla neve. Ma volete mettere la praticità, la sicurezza, il piacere di guida e il comfort che vi assicurano degli ottimi ''quattro stagioni'' come il CrossClimate 2? Esame superato a pieni voti per questo versatile pneumatico di casa Michelin.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/09/2023