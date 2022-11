Michelin CrossClimate2: l'All Season francese alla prova delle 4 stagioni

ESTIVO, INVERNALE O TUTTI E DUE? La finestra di un mese per passare dalle gomme estive alle invernali si chiude oggi e fino al 15 aprile viaggeremo con gli pneumatici progettati per affrontare la stagione fredda. Ma mai come quest’anno l’autunno è stato indulgente, con temperature miti e scarsità di pioggia. Una situazione che conferma la tendenza degli anni scorsi, dove freddo e neve si sono visti sempre meno in pianura come in montagna. E con temperature sopra la media e strade asciutte, oggi c'è un'alternativa a montare le classiche gomme winter, che lavorano meglio sotto i 7°C, pronte a mordere asfalti viscidi o coperti di neve. Una scelta diversa, che si sta affermando per praticità ed efficacia, quella delle “All Season”. Lo dice la parola stessa: “tutte le stagioni”, ovvero uno pneumatico sviluppato per funzionare in inverno, ma che si adatta molto bene ai periodi più temperati. E se gli invernali restano la scelta migliore per grip, trazione e frenata su fondi innevati, gli all season più moderni hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni e promettono performance equilibrate, con l'ambizione di proporre, perchè no, una soluzione risolutiva.

Long Test Michelin CrossClimate2: un dettaglio del battistrada direzionaleL'ALL SEASON PIÙ EVOLUTO DEL BIBENDUM Michelin presenta la seconda generazione del CrossClimate 2, uno pneumatico direzionale, con mescola speciale, battistrada sviluppato per aumentare lo smaltimento di acqua e neve, certificato 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake), marcato M+S (Mud&Snow) e che è disponibile anche nella variante SUV, con una struttura studiata per sopportare i maggiori carichi dovuti al peso di questi veicoli. Uno pneumatico frutto degli anni di esperienza del costruttore francese nel campo degli “invernali”, con sperimentazioni (commissionate a enti esterni specializzati come il TÜV), sempre più focalizzate anche sul “fine vita”, grazie a test che permettono di analizzarne l’efficacia e la sicurezza in condizioni al limite dell'utilizzo, con pochi millimetri residui di battistrada. Abbiamo già potuto valutare le qualità del nuovo CrossClimate2 nella variante per i SUV durante un test drive a bordo di alcuni dei modelli a ruote alte più recenti, ricavando tante informazioni su come la tenuta di strada, l'aderenza con il fondo stradale e la manovrabilità si siano evolute a vantaggio della sicurezza e del piacere di guida.

VEDI ANCHE

Long Test Michelin CrossClimate2: la nuova BMW 220i Active Tourer usata nel long testUNA MARATONA… ALL SEASON Le performance del pneumatico francese ci hanno dato lo spunto per una prova più severa. Abbiamo voluto mettere nuovamente sotto esame il ''quattro stagioni'' Michelin, ma questa volta organizzando qualcosa di speciale: una… maratona che ci porterà attraverso tutta la stagione invernale, abbracciando i tepori della primavera, per spingerci fino al caldo d’inizio estate. D’altronde non si chiamano All Season per nulla... Partiamo dai rigori di questo tardo autunno, per poi affrontare ogni tipo di fondo stradale e clima e valutare pregi e difetti in un test di durata un po’ fuori dagli schemi. Niente numeri e dati rilevati, ma un’analisi nella guida di tutti i giorni, come il classico casa-ufficio o durante i weekend e le vacanze, esattamente come farebbe ognuno di voi. Una prova soggettiva, per focalizzare l’attenzione su quei dettagli difficili da scovare in un intenso, ma breve, test drive.

Long Test Michelin CrossClimate2: il cerchio Mak Mark Black Mirror da 19'' per la provaLO SVILUPPO PARTE DA UNA GOMMA ESTIVA Insomma, tutte le caratteristiche di una gomma che – attenzione – è stata sviluppata partendo da un modello estivo e non da uno invernale, proprio perché in questa parte di Europa la stagione fredda è più temperata e il battistrada avrà a che fare con asfalto perlopiù asciutto. Il nostro muletto è la nuova BMW Serie 2 Active Tourer 220i con il tre cilindri 1,5 litri, turbo-benzina mild-hybrid 48V da 170 CV complessivi (14 CV vengono dal piccolo motore elettrico nel cambio) e 240 Nm. Una monovolume compatta (4,39 metri), qua in una veste ispirata ai crossover sportivi, che ben si adatta a sopportare questo test e che per Michelin ha tutte le carte in regola per “calzare” i suoi più recenti All Season. Allora, non resta che aggiornarci per le impressioni di guida invernali, andiamo a cercare pioggia e neve. Restate con noi, che vi raccontiamo il nostro diario di bordo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/11/2022