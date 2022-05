Michelin Pilot Sport 5 e Primacy 4+: più precisione, più sicurezza

Arriva la bella stagione, è tempo di calzare ''scarpe'' comode, ma anche robuste, durature, in grado di massimizzare l'esercizio fisico. Non uno, bensì due nuovi pneumatici: Michelin Pilot Sport 5 per maggiore precisione, Michelin Primacy 4+ per ancor più sicurezza. Dal primo, all'ultimo chilometro. Entrambi sono interamente prodotti negli stabilimenti europei del Gruppo, tra cui quello italiano di Cuneo, il più grande stabilimento Michelin in Europa occidentale. Guarda la video anteprima.

Pilot Sport 5 uno penumatico estivo progettato per auto sportive e per berline ad alte prestazioni. È disegnato per offrire una combinazione unica tra performance dinamiche e longevità, tanto da risultare il prodotto estivo più performante in termini di durata chilometrica, tra quelli del segmento “sport”. Massime anche la precisione di guida e la reattività in curva grazie alla tecnologia Dynamic Response, già testata con successo nel motorsport. La tela ibrida in aramide e nylon avvolge l'intera struttura del pneumatico al fine di fornire una trasmissione ottimale degli input, mentre la tecnologia Dual Sport Tread Design consente di offrire migliori prestazioni sia sul bagnato, grazie alla parte interna del battistrada che presenta ampie scanalature ed un elevato rapporto dei vuoti, sia sull'asciutto, grazie al lato esterno con tasselli del battistrada con rigidità ottimizzata. Anche l'occhio, infine, vuole la sua parte: l’estetica ricorda il velluto nero ed esprime una tecnologia che ha vinto il ''Contemporary Good Design Award'' 2021 organizzato da Red Dot Award.

LANCIO Successore del pluripremiato Pilot Sport 4, nuovo Michelin Pilot Sport 5 disponibile dalla primavera 2022 in 50 diverse dimensioni da 17 ai 21 pollici.

Primacy 4+ è concepito per chi affronta spostamenti quotidiani o lunghi viaggi con berline e SUV. Si distingue per prestazioni ulteriormente migliorate sul bagnato quando è usurato, offrendo una sicurezza ancor più elevata, dal primo all’ultimo chilometro. Performance che sono il risultato di una serie di tecnologie – definite Michelin EverGrip – tra cui spicca un innovativo battistrada Bi-Mescola, che combina due strati di gomma posti uno sotto l’altro, dalla differente rigidità, così da compensare la riduzione del battistrada, mantenendo elevate prestazioni di frenata sul bagnato anche quando il pneumatico è usurato.

LANCIO Nuovo Michelin Primacy 4+ già disponibile da marzo 2022 in 82 dimensioni tra 16 e 19 pollici, che diventeranno 121 – tra 16 e 21 pollici – entro la fine del 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/05/2022