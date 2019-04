Autore:

Andrea Brambilla

PENSATO PER LORO Si chiama Michelin Pilot Sport 4 SUV ed è il nuovo pneumatico pensato per tutti i SUV, anche ad alte prestazioni, che va a sostituire il precedente Latitude Sport 3. Con misure che coprono dai 17 a 23 pollici questo nuovo prodotto offre una tecnologia all’avanguardia e prestazioni da best in class. Uno pneumatico studiato per sopportare le sollecitazioni laterali di tutti i SUV: dai compatti, ai maxi SUV, fino a quelli dalla vocazione più sportiva.

L’OBBIETTIVO La sfida è sempre la stessa, ed è comune tra tutti i costruttori di gomme: trovare il giusto equilibrio tra performance e durata chilometrica senza mai penalizzare il confort di marcia. Un traguardo non facile da raggiunge che trova nella Formula E, dove Michelin è partner, un valido banco di prova per testare, ma anche rubare,< tecnologie direttamente dal mondo del motorsport.

ASIMMETRICO Una dei segreti di questo nuovo pneumatico è il battistrada asimmetrico: la parte esterna è stata concepita per l’asciutto mentre quella interna per il bagnato; viene inoltre utilizzata una nuova mescola composta da elastomeri funzionali specifici e di silice fine. Grazie a queste tecnologie la gomma risulta performante in qualunque situazioni d’utilizzo.

MASSIMA ADERENZA Proprio per adattarsi meglio alle caratteristiche tipiche dei SUV, generalmente più pesanti, più alti, e più barconi rispetto una normale berlina, il Pilot Sport 4 SUV ha intagli concepiti per dare maggiore rigidità strutturale e, allo stesso tempo, per garantire la massima aderenza laterale. Il nuovo pneumatico made in France è anche dotato della tecnologia “Dynamic Response” per la cintura, costituita da una struttura ibrida realizzata in aramide e nylon per un grip ottimale.

EFFETTO VELLUTO Come per tutto l’alto di gamma Michelin anche il Pilot Sport 4 SUV adotta la Premium Touch Technology, ovvero l’effetto velluto lungo tutta la cornice della gomma. Un segno che rende unici questi pneumatici, dotati anche del cordolo di protezione del cerchio, per evitare spiacevoli grattate contro il marciapiede.

PRIMO DELLA CLASSE Durante test realizzati dall' ente indipendente TÜV SÜD, in Germania, il pneumatico Michelin Pilot Sport 4 SUV ha superato i suoi sei diretti concorrenti su più fronti. Su asciutto frena prima facendo registrare una distanza di arresto minore di 1,8 metri rispetto alla media dei suoi avversari. Anche sul bagnato il risultato è lo stesso: 3,15 metri di vantaggio sugli avversari; un gap che aumenta quando il pneumatico è usurato arrivando fino a 5,2 metri. Anche nei test di durata chilometrica eseguiti da Dekra, il Michelin Pilot Sport 4 SUV, consente di percorrere 9100km in più rispetto alla media; questo si traduce in un minore costo d’utilizzo per l’automobilista nel corso degli anni.

MISURE Il nuovo pneumatico Michelin Pilot Sport 4 SUV è disponibile in 53 dimensioni; di queste, 18 sono nuove e vanno ad ampliare l’offerta che prima Michelin non copriva. Se possedete dunque un SUV, e cercate uno pneumatico polivalente e prestazionale ora sapete dove cercarlo.