Michelin CrossClimate+, all season con qualcosa in più. Ecco perché

Per le speciali proprietà della sua mescola, CrossClimate Plus non è una quattro stagioni qualsiasi. Quanto costa e come risparmiare

Pneumatici Michelin uguale sicurezza. A sostenere questa tesi non sono soltanto i test. A confermarlo sono gli automobilisti stessi: che si tratti di gomme invernali, estive o quattro stagioni, chi sceglie il Bibendum non rimane mai deluso. E a proposito di all season: c'è un prodotto che nel panorama degli ultimi anni si è distinto come uno dei più innovativi ed apprezzati dal mercato ed è Michelin CrossClimate+. Uno pneumatico che deve il suo successo alla tecnologia: non è un quattro stagioni come tutti gli altri. Ecco perché.

Michelin Crossclimate Plus è uno pneumatico che nasce come estivo, ma che si rivela estremamente adatto anche per la stagione fredda, registrando ottime performance sia su asfalto asciutto che bagnato e asssicurando un valido grip anche su neve. Come altri prodotti del suo genere, anche CrossClimate Plus è realizzato secondo una speciale combinazione di mescole di gomma e lamelle 3D autobloccanti, candidandosi come soluzione ideale per chi desidera avere un un solo treno di gomme da sfruttare tutto l'anno, anziché due treni da alternare tra estate e inverno. Con una differenza fondamentale rispetto alle classiche gomme quattro stagioni: Michelin Crossclimate+, infatti, non è pensato come uno pneumatico invernale che si adatta all’estate ma, piuttosto, il contrario. Un estivo con licenza di rotolare anche in inverno, con tanto di marcatura M+S e simbolo con fiocco di neve all’interno di una montagna.

VEDI ANCHE

Michelin Crossclimate Plus riesce ad adattarsi perfettamente ai cambi di temperatura. Motivo per cui, per chi è alla ricerca di un pneumatico pratico, resistente all’usura come non mai e in grado sempre di offrire la miglior performance, Crossclimate+ è indubbiamente una opzione da tenere in considerazione. Ma quanto costa?

DA LISTINO Michelin Crossclimate Plus copre le taglie che vanno dai 15 ai 17 pollici ed è disponibile attualmente in 23 misure. I prezzi sono intermedi tra quelli degli pneumatici invernali e quelli estivi di buona qualità e - visti gli alti standard qualititativi della marca - possono risultare piuttosto elevati, oscillando da un minimo di 67 euro a gomma a un massimo di 100 euro.

Un modo per risparmiare senza rinunciare alla qualità, tuttavia, esiste ed è quello di acquistare gli pneumatici online, canale attraverso il quale trovare disponibilità a prezzi decisamente inferiori. Ad esempio è possibile ordinare gli pneumatici Michelin Crossclimate Plus in vendita su Gomme Planet, un sito specializzato nella vendita di pneumatici sul web che offre un servizio di assistenza all’avanguardia a fronte di prezzi impareggiabili.

INVESTIMENTO Le gomme Michelin sono da sempre simbolo di qualità. E secondo l'opinione comune, Michelin Crossclimate Plus si rivela una delle scelte migliori in assoluto per chi è alla ricerca di una gomma da utilizzare in tutte le stagioni. E il cui prezzo viene ripagato in termini di comfort, qualità, feeling di guida superiore.

Pubblicato da La Redazione, 24/02/2022