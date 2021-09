Pneumatici

MULTITASKING Quando il meteo inizia a traballare, i duri iniziano a giocare. Michelin CrossClimate 2 la gomma multidisciplina: sport invernali, ma anche attività da svolgere con il bel tempo. Niente ferie: operativi 12 mesi su 12, la tipologia quattro stagioni non ammette scuse.

CERTIFICATO Sul mercato dal 1° settembre 2021, Michelin CrossClimate 2 - evoluzione di CrossClimate, dal 2015 il più venduto in Europa della sua categoria - perfetto esempio di pneumatico All-Season di ultimissima generazione: i benefici di un estivo come performance in frenata su asciutto e bagnato, oltre che in termini di efficienza energetica e durata chilometrica, ma anche le caratteristiche di un pneumatico invernale in trazione e frenata su neve e a basse temperature, vedi il logo 3PMSF (3-Peak-Mountain with Snow Flake) sul fianco.

DECATHLETA Tutte proprietà certificate pure da una serie di test europei: tra i prodotti All-Season fascia premium, CrossClimate 2 si classifica primo in frenata su asciutto, su bagnato (con pneumatico usurato in prossimità del limite legale di usura del battistrada) e sulla neve (con pneumatico nuovo e usuraro), primo per trazione sulla neve (pneumatico nuovo e usurato), secondo in frenata su strade bagnate con pneumatico nuovo. Bilancio: primo in sei test su nove.

HI-TECH TYRE La combinazione di tecnologie avanzate riguarda tutti i componenti. L'eccellente durata chilometrica è frutto di una nuova mescola adatta a sopportare un più ampio spettro di temperature, mentre le lamelle che attraversano i tasselli aiutano a intrappolare la neve con maggiore efficacia, aumentando l'aderenza e - insieme - riducendo la resistenza al rotolamento, contribuendo così a prolungare la vita del pneumatico.

PER TUTTE LE TAGLIE Pneumatico di primo equipaggiamento per la gamma SUV di Volvo, oltre che per Volvo V60, Michelin CrossClimate 2 disponibile in 105 dimensioni dai 15 ai 20 pollici: l’offerta copre ora il 99% del mercato di riferimento. Stesso listino prezzi di CrossClimate +. Gamma interamente fabbricata in sette stabilimenti Europei, tra cui quello italiano di Cuneo, il più grande stabilimento Michelin in Europa occidentale.