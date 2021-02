INSIEME PER I PIÙ PICCOLI Michelin e 6enough uniscono le loro forze per dare vita all’asta benefica online “Stars 4 Children”. Grazie al supporto di figure dello spettacolo come Pierluigi Pardo, Emilio Solfrizzi e Gaia de Laurentis, l'obiettivo è quello di raccogliere quanti più fondi possibili per sostenere Save the Children - la celebre Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e dare loro un futuro dignitoso. Michelin e 6enough si fanno dunque portavoce del programma “Riscriviamo il Futuro” della ONG, per garantire opportunità educative adeguate a bambini più sfortunati d’Italia.

CHEF STELLATI L’emergenza Covid-19 ha colpito al cuore il nostro Paese, e fra coloro che hanno pagato il prezzo più alto ci sono proprio i più piccoli. Oggi, in Italia, più di 1 milione di loro vive infatti in condizioni di povertà assoluta. Alle difficoltà economiche poi si sono sommati i disagi della didattica a distanza e quelli dovuti all’interruzione delle attività extrascolastiche. L’iniziativa Stars 4 Children partita proprio oggi, lunedì 22 febbraio, sulla piattaforma 6Enough.eu coinvolge 34 chef stellati della Guida Michelin Italia 2021, che per l’occasione hanno deciso di aprire le proprie cucine per esperienze uniche e irripetibili. Fra i volti più noti che aderiscono all’iniziativa: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Massimo Bottura, Carlo Cracco e Davide Oldani.

COME ADERIRE Coloro che decidono di partecipare all’asta potranno scegliere varie proposte tra pranzi e cene per due persone in alcuni dei più rinomati ristoranti d’Italia - un’esperienza davvero unica da passare in compagnia dei più illustri ambasciatori della cucina italiana. Per aderire all’asta, è sufficiente accedere al sito www.6enough.eu e cliccare sul tasto “Registrati all’Asta come Offerente”. Una volta completata la procedura, l’organizzazione invierà le credenziali (username e password) con le quali si potrà accedere all’asta tramite un tasto dedicato. Le informazioni che riguardando il regolamento e le modalità di offerta per aggiudicarsi i lotti disponibili sono facilmente reperibili sul sito sopra citato.