LA GUIDA MICHELIN 2021 Il giorno più atteso nell’universo della ristorazione italiana, quello che ha svelato le nuove eccellenze secondo Michelin e che troveremo nell’edizione 2021 della sua prestigiosa guida rossa, si è concluso con conferme, new entry e premi speciali per i più meritevoli chef e le loro brigate. L’evento live da Milano ha svelato tre nuovi 2 stelle, che salgono a 37: Matteo Metullio a Trieste, Rocco De Santis a Firenze e Davide Oldani a Cornaredo, in provincia di Milano. Sono 26, invece, i nuovi 1 stella, mentre sono stati confermati gli stessi 3 stelle – sono 11 – del 2020.

I PREMI SPECIALI NELL’ANNO PIÙ DIFFICILE Ma i riconoscimenti non si sono fermati con l’assegnazione delle stelle, poiché sono stati riconosciuti altri importanti premi. Un modo per identificare l’impegno dei protagonisti nel raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi anche affrontando questo periodo difficile, dove la pandemia ha colpito senza tregua, riducendo drasticamente il giro d’affari. Quattro premi speciali, che danno visibilità ad altrettante eccellenze e al loro percorso, che si spinge anche fuori dai muri del ristorante. Riconoscimenti che vanno al migliore giovane chef (Antonio Ziantoni, ristorante Zia), al miglior sommelier (Matteo Circella, ristorante La Brinca), al mentor chef (Niko Romito, ristorante Reale) e al servizio di sala (Christian Reiner, ristorante Peter Brunel Ristorante Gourmet).

IL SIMBOLO VERDE PER LA SOSTENIBILITÀ Ma l’attenzione quest’anno è stata catalizzata dal nuovo simbolo che esordisce nella Guida Michelin 2021, dedicato all’impegno sostenibile. Si tratta di una foglia verde con cinque petali (a simboleggiare la Stella Michelin), che testimonia, appunto, l’impegno di un ristorante e di uno chef nei confronti dell’ambiente: dall’approvvigionamento delle materie prime, alla coerenza del menu fino alla gestione dei rifiuti.

Sono 13 gli chef che hanno ottenuto il premio, in tutta Italia:

Mariangela Susigan - ristorante Gardenia

Alfonso ed Ernesto Iaccarino - ristorante Don Alfonso 1890

Massimo Bottura - ristorante Osteria Francescana

Caterina Ceraudo - ristorante Dattilo

Piergiorgio Siviero - ristorante Lazzaro 1915

Antonello Sardi - ristorante Virtuoso Gourmet Tenuta le Tre Virtù

Pietro Leemann - ristorante Joia

Davide Oldani - ristorante D’O

Fabrizio Caponi - ristorante I’ Ciocio Osteria di Suveret

Igor Macchia - ristorante Casa Format

Norbert Niederkofler - ristorante St. Hubertus

Franco Malinverno - ristorante Caffè La Crepa

Roberto Tonola - ristorante Lanterna Verde

LE NEW ENTRY CON UNA STELLA NELLA GUIDA 2021

Don Alfonso 1890 San Barbato - chef Donato De Leonardis

Relais Blu - chef Alberto Annarumma

Re Santi e Leoni - chef Luigi Salomone

Lorelei - chef Ciro Sicignano

Osteria del Povero Diavolo - chef Giuseppe Gasperoni

Zia - chef Antonio Ziantoni

Essenza - chef Simone Nardoni

Impronta d’Acqua - chef Ivan Maniago

Nove - chef Giorgio Servetto

Borgo Sant’Anna - chef Pasquale Laera

Aalto - chef Takeshi Iwai

Piano 35 - chef Christian Balzo

Poggio Rosso - chef Juan Camilo Quintero

Gabbiano 3.0 - chef Alessandro Rossi

Amistà - chef Mattia Bianchi

San Brite - chef Riccardo Gaspari

Senso Alfio Ghezzi Mart - chef Alfio Ghezzi

Casa Sgarra - chef Felice Sgarra

Kitchen - chef Andrea Casali

Linfa - chef Vincenzo Martella

Peter Brunel Restaurant Gourmet - chef Peter Brunel

Prezioso - chef Egon Heiss

Vecchio Ristoro - chef Filippo Oggioni

Sala dei Grappoli - chef Domenico Francone

Franco Mare - chef Alessandro Ferrarini

La Cru - chef Giacomo Sacchetto

Una selezione attenta, effettuata dagli ispettori Michelin che hanno lavorato in incognito, con passione e competenza pari a quella degli chef esaminati, per offrire agli amanti della buona (ottima) tavola una guida ancora più completa ed esaustiva. Indirizzi, motivazioni, scelte, menù si trovano tutti nelle pagine della Rossa Michelin. L’appuntamento è al prossimo anno.