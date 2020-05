ACCORDO DIVINO Sarà Federica Pellegrini il volto della Michelin in Italia per il biennio 2020-2021. L'accordo con la campionessa italiana, europea, mondiale e olimpica di nuoto - ovvero, la più forte atleta italiana di tutti i tempi (considerando soprattutto importanza e diffusione dello sport nel quale gareggia sulla cresta dell'onda da oltre 16 anni) - è stato annunciato questa mattina in una conferenza stampa digitale moderata dal noto giornalista Massimo Caputi, alla presenza del Direttore Commerciale di Michelin Italia, Marco Giuliani, del responsabile del motorsport francese a due ruote, Piero Taramasso, e ovviamente della ''Divina'' Pellegrini.

DURATA E RESISTENZA Michelin e Federica andranno avanti in sinergia fino alle Olimpiadi di Tokyo, posticipate al 2021 a causa della pandemia globale di Covid-19, e a questo si rifà l'hashtag ufficiale dell'evento #UnNuovoViaggio, a sottolineare il percorso che compieranno assieme con il comune denominatore rappresentato dalla ''durata'', quella umana, in vasca, di Federica, e quella del prodotto Michelin su strada. ''Mi ha fatto enorme piacere scoprire qual sia l’impegno di Michelin verso la sicurezza e l’ambiente'' - ha spiegato Federica - ''Avere un partner eccellente è un motivo di spinta in più, in questo lungo viaggio con destinazione Tokyo: l’Olimpiade è il massimo per un’atleta! Essere stata scelta per rappresentare il concetto di “Performance fatte per durare” è per me motivo di orgoglio. Impegnarsi a restituire il massimo a chi crede in te è anche una questione di rispetto''.