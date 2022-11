Guida Michelin 2023, scopri tutte le novità in diretta streaming

La cerimonia di presentazione è in programma in Franciacorta oggi martedì 8 novembre 2022 dalle ore 16.45. Seguila in diretta video

Auto e buona tavola, un binomio naturale che trova nella Guida Michelin la propria ''mappa'' e lo fa sin dalla preistoria dei motori. Per gli appassionati delle due e le quattro ruote dal palato fino, la presentazione del volume più saporito al mondo è un appuntamento annuale da non perdersi. E l'appuntamento col reveal della 68° edizione della Guida Michelin Italia è oggi, martedì 8 novembre, dalle ore 16.45 in poi. Per assistere in diretta video alla cerimonia che si svolge al Relais Franciacorta di Corte Franca (Brescia), clicca Play qui sotto.

IL CLUB DEI 29 Nel corso dell'evento, che come sempre vede la partecipazione di ospiti esclusivi, potrai conoscere le new entry 2023 nella classifica dei migliori ristoranti d'Italia, quelli individuati dai classici tre macaron. Con anticipo, Michelin ha già diffuso i nomi dei locali che accedono alla categoria Bib Gourmand, cioè buon cibo a un prezzo ragionevole. Dei 257 indirizzi della speciale selezione del Bibendum, 29 sono una novità. Ecco chi sono.

Adrara San Martino - Ai Burattini

Affi - Locanda Moscal

Ancona - Sot'ajarchi

Arborea - Trattoria Margherita

Bologna - Ahimè

Brentonico - Maso Palù

Carrù - Vascello d'Oro

Chiusi - Osteria La Solita Zuppa

Civitavecchia - Forma

Fano - Cile's

Fiumicino - QuarantunoDodici

Fossombrone - Osteria Zanchetti

L'Aquila - FRMA contemporary restaurant

Levico Terme - Boivin

Lucera - Coquus

Lucca - Nida

Monteriggioni - Futura Osteria

Napoli - La Locanda Gesù Vecchio

Pescara - Nole

Pieve San Giacomo - Osteria del Miglio 2.10

Pompei - Casa Gallo

Roma - Osteria della Trippa

Roma - Romanè

Roma - 53 Untitled

San Gimignano - Da Pode

San Giorgio Valpolicella - Dalla Rosa Alda

Tarquinia - Namo Ristobottega

Verona - Osteria Mondo D'Oro

Villa Albarè - Osteria dai Coghi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/11/2022