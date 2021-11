Guida Michelin 2022, segui la presentazione in diretta streaming

La bibbia della buona tavola, l'unica autorità davvero in grado di decidere le sorti di un'impresa di ristorazione e dei suoi protagonisti. Torna il tradizionale appuntamento con la cerimonia di presentazione della Guida Michelin Italia, giunta ormai alla sua 67esima edizione. Coordinate spazio tempo: Franciacorta, oggi martedì 23 novembre 2021 dalle ore 17.15 in avanti. Clicca Play qui sotto al momento fatidico e scopri chi, secondo il Bibendum, si merita i tre macaron anche per il 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/11/2021