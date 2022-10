Inverno alle porte? Michelin CrossClimate 2 SUV, il multi-stagione. Prova

La gamma all season del Bibendum si completa di un prodotto specifico per i modelli a guida alta. Quali i suoi punti di forza? Il test

A ogni autunno, lo stesso dilemma. Monto le gomme invernali oppure no? È una domanda a risposta multipla. Tutto dipende dalle proprie necessità. Con che frequenza, quest'inverno, incontreremo condizioni di guida severe? Occasionalmente o con regolarità? In ambedue i casi, Michelin offre la soluzione. Gamma Alpin per chi l'inverno lo vive fino all'ultima lastra di ghiaccio, gamma CrossClimate per un impiego invernale più ''soft'', ma senza rinunce in chiave sicurezza. Ed è proprio al catalogo CrossClimate, quello cioè che corrisponde all'offerta cosiddetta ''all season'', che dal 2022 si aggiunge Michelin CrossClimate 2 SUV, un prodotto che - come si intuisce dal nome - rivolge le sue proprietà quattro stagioni specificamente agli sport utility. Grazie a una carcassa studiata ad hoc, la versione SUV riesce a gestire al meglio pesi e baricentri delle auto a guida alta.

IN NOME DELLA LEGGE Come tutti i pneumatici della gamma CrossClimate, anche Michelin CrossClimate 2 SUV (clicca Play sulla foto di copertina per la video preview) è progettato per superare in modo brillante qualsiasi tipo di condizione atmosferica, a prescindere dalla stagione. Sicurezza, ma anche rispetto del Codice della Strada: certificazione 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) e marcatura M+S ne consentono l’utilizzo tutto l’anno, rispondendo alle normative previste in inverno su diversi tratti stradali.

PIÙ GRIP I test assegnano ai pneumatici Michelin CrossClimate 2 SUV la leadership di categoria sia in materia di frenata su asciutto, sia in termini di frenata su bagnato o su fondi innevati. Il segreto risiede in un‘innovativa combinazione di tecnologie all’avanguardia, riassunte dall'espressione Michelin EverGrip Technologies, che interessano sia la composizione della mescola, sia il disegno del battistrada.

LONG RANGE Stabilità e spazi ridotti in fase di arresto o decelerazione, ma non solo. Grazie alla tecnologia MaxTouch Construction, Michelin CrossClimate 2 SUV permette di percorrere in media 5.000 chilometri in più rispetto ai suoi principali concorrenti, mantenendo elevati livelli di sicurezza anche quando l’usura del battistrada è prossima al limite legale di usura, a prescindere dalle condizioni meteo. Benefici sia di ordine economico, sia anche ecologico: una maggior durata chilometrica permette di evitare sostituzioni premature, posticipando il cambio gomme, inoltre meno pneumatici da sostituire significa anche un minore impatto ambientale, grazie ad una riduzione delle materie prime necessarie a produrli ed al minor volume di pneumatici da smaltire.

SU STRADA Ho avuto la possibilità di mettere alla prova le CrossClimate 2 SUV in differenti condizioni. A bordo di Audi Q3 affronto le straade intorno al lago di Iseo, è mattino e quando affronto curve e contro curve in salita l'asfalto è ancora umido dalle piogge delle prime luci del giorno e reso scivoloso da foglie e sporco. Sento sempre un buon contatto con l'asfalto anche sulle curve più indidiose e mi colpisce proprio la sensazione tattile delle CrossClimate 2 SUV sull'asfalto, un contatto morbido, silenzioso e dalle reazioni prevedibili quando esagero un poco e provo a metterle in difficoltà. Lo so, forse fa sorridere, ma mi viene spontaneo definire ''gentile'' il contatto tra gomma e asfalto.

IN PISTA Le medesime reazioni progressive, prevedibili e, quindi, facili da controllare, le ritrovo nel test con un'Audi Q5 sul circuito a bassa aderenza del Porsche Experience Center di Franciacorta. Il grip, in questa situazione, è davvero notevole e, giocando con gas e sterzo, faccio un po' quello che voglio, sia sfruttando i controlli di stabilità, sia senza la rete elettronica di protezione. La logica di prodotto è intelligente, realizzato dalla base di uno pneumatico estivo a cui sono state aggiunte caratteristiche adatte a lavorare bene anche quando temperature e grip diminuiscono. Nessun problema, quindi, su asfalto asciutto quando devo affrontare i birilli per una prova di slalom, di scarto e di frenata. Anche in questo caso le reazioni sono sempre molto prevedibili e facili da controllare, Audi Q5 si lascia guidare con precisione tra un cono e l'altro, con una spalla che regge bene maltrattamenti e peso senza creare il minimo effetto deriva alla normale pressione di gonfiaggio. Reggono bene anche dopo tante ripetizioni del medesimo esercizio durante tutta la giornata.

FUORISTRADA Non mi faccio mancare nemmeno un test in offroad, dove il Michelin quattro stagioni si aggrappa sempre bene in qualsiasi condizione, che siano rocce, fango, terra smossa o sterrato, anche quando mi fermo e provo a ripartire in piena pendenza. Mi sono piaciute in ogni condizione, perchè il contatto sicuro e sincero rende la guida serena, ma anche per il contatto confortevole con l'asfalto.

Come il ''collega'' Michelin CrossClimate 2, anche la gamma Michelin CrossClimate 2 SUV è interamente prodotta negli stabilimenti europei del Gruppo Michelin, tra cui quello italiano di Cuneo, il più grande stabilimento del Bibendum in Europa occidentale. Il prodotto è già in vendita in 40 dimensioni, dai 17 ai 20 pollici.

A CATALOGO CrossClimate 2 SUV arricchisce un’offerta, quella degli all season di Michelin, già composta da CrossClimate 2 (per auto piccole, medie, compatte e crossover), Agilis CrossClimate (veicoli commerciali e van) e CrossClimate Camping, il pneumatico quattro stagioni specifico per i camper. Gamma di pneumatici invernali 2022 di Michelin composta invece da Alpin 6 (per auto piccole, medie, compatte e crossover), Pilot Alpin 5 e Pilot Alpin 5 SUV (berline, station wagon e SUV), infine Agilis Alpin (veicoli commerciali).

Pubblicato da Mario Cornicchia, 31/10/2022