Gomme invernali, dal 15 ottobre è già possibile montarle

Non importa che in gran parte d'Italia il clima non sia ancora da cuffia e guanti, che dalle nubi scenda pioggia e non ancora neve, che l'asfalto non sia ancora ricoperto da strati di ghiaccio. Gli pneumatici invernali sono consigliabili già da metà ottobre e per un duplice motivo: viaggi più sicuro e in più ti porti avanti anche con la burocrazia, visto che dal 15 novembre scattano gli obblighi veri e propri. Anche nel 2022, già a partire dal 15 ottobre è possibile procedere all'inversione tra le calzature estive e quelle stagionali. Approfittare del consueto mese di tolleranza mette al riparo sia da possibili ''imbottigliamenti'', sotto data di scadenza, in officina, sia da antipatiche sanzioni, sia infine da spiacevoli inconvenienti di guida, qualora le temperature calassero di colpo.

RICAPITOLANDO Per tutto quello che c'è da sapere su pneumatici invernali e dintorni, vi invitiamo a consultare la nostra guida ''evergreeen''. Per rimanere aggiornati sulle ordinanze emanate dalle singole amministrazioni locali, può risultare utile visitare il portale di Assogomma riservato all'argomento. Qualche consiglio pratico? Valgono le regole di sempre: monitoraggio di pressione e usura battistrada e adozione di uno stile di guida adatto alle condizioni meteo e della strada sono buone abitudini da mettere in atto 365 giorni all'anno, ma che con la stagione fredda acquistano un'importanza anche superiore. All'avvicinarsi della deadline del 15 novembre, non mancheremo di...mandarvi un promemoria.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/10/2022