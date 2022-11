Gomme invernali: dal 15 novembre M+S anche su scooter e moto?

Il 15 novembre, come ogni anno, scatta l'obbligo delle gomme invernali M+S: è così anche per moto e scooter? Facciamo chiarezza

Già dallo scorso 15 ottobre è attiva la finestra durante la quale è possibile montare pneumatici M+S invernali, ma dal 15 novembre scatta l'obbligo. Si tratta di una scadenza ormai consolidata nel mondo delle 4 ruote, ma vale lo stesso anche per scooter e moto? ANCMA ci aiuta a capire come funziona.

ALL'ITALIANA Nella nota di ANCMA in merito all'uso di pneumatici marcati M+S su scooter e moto – qui trovate la nostra prova delle Michelin City Grip 2 – si legge: ''Come noto la marcatura M+S 'Mud & Snow', tradotto dall’inglese 'fango e neve', è una autocertificazione del costruttore di pneumatici che può essere riportata su diverse tipologie di pneumatici quali: motoveicoli, vetture, mezzi pesanti. Nel caso dei veicoli a due ruote questa marcatura indica che il pneumatico è idoneo limitatamente alla marcia su fango e più in generale per un uso fuoristradistico, non anche su fondo stradale innevato''. Insomma, le gomme marchiate M+S esistono anche per le 2 ruote, ma rischiano di creare confusione...

Le Michelin City Grip 2 rientrano tra le gomme con dicitura M+S

CIÒ CHE CONTA ANCMA chiama in causa la Direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013, la quale contiene tutta una serie di precisazioni che perlopiù non riguardano il mondo delle 2 ruote. Nella nota si legge ''Nel periodo di vigenza delle Ordinanze invernali – dal 15 novembre al 15 aprile, ndr – i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto''.

OCCHIO AL CODICE DI VELOCITÀ Insomma, sì alle gomme M+S sullo scooter o sulla moto, ma no a neve o ghiaccio. Se si montano pneumatici con l'apposita dicitura si deve stare attenti, piuttosto, al codice di velocità: su questo genere di coperture di solito è più basso rispetto alle ''estive'' e allora ecco che deve essere apposta una targhetta monitoria che informi il guidatore della velocità massima consentita. Nessun aggiornamento della carta di circolazione né nullaosta del costruttore, ma si tratta di gomme per un uso occasionale o temporaneo (che vuol dire tutto e nulla). E se si sceglie pneumatici di misure e prestazioni non riportate in carta di circolazione è necessario rivolgersi al costruttore del motoveicolo per l'autorizzazione, non a quello delle gomme.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/11/2022