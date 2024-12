Scorpion ADF-9000 Carbon Air: prova e unboxing del casco adventure in carbonio

Se le moto adventure sono le più vendute, in gamma non ti può mancare un casco adatto alla tipologia, proprio come il nuovo ADF-9000 Carbon Air. Scorpion Sports ha presentato il suo top di gamma a EICMA 2024, noi oggi lo proviamo e descriviamo nei suoi dettagli per voi in questa puntata di Motorunboxing.

Scorpion ADF-9000 Carbon Air, uno scatto della prova

LA PROVA Il nuovo casco adventure in fibra di carbonio di Scoprion conferma quanto di buono aveva avuto modo di provare Michele durante l'approfondimento dedicato all'ADF-9000 ''base''. La qualità percepita è elevata, merito degli interni confortevoli, ma anche finiture e materiali. Il confermatissimo sistema AirFit permette, tramite un pulsante all'interno della mentoniera, di regolare al meglio la calzata gonfiando i guanciali, restituendo quasi il feeling di un casco fatto su misura. La differenza maggiore sta nella leggerezza della calotta, il peso del casco è ben distribuito e il frontino non crea particolari turbolenze, anche a velocità di crociera sostenuta. Ottimo il campo visivo e buona la qualità delle visiere, entrambe facili da azionare. L'areazione è valida, peccato per il posizionamento del cursore che consente l'apertura della presa d'aria sulla mentoniera all'interno della calotta, decisamente poco pratico.

LA CALOTTA Il cuore tecnologico dell'ADF-9000 Carbon Air è nella realizzazione della sua calotta in fibra Ultra-TCT Carbon, un mix di fibre composite (Thermodynamic Composite Technology) e fibra di carbonio. L’unione di questi materiali, insieme alle tre diverse misure di calotta, consentono di risparmiare peso e ingombro, oltre al corretto rapporto tra strati protettivi e rivestimento confort. consente una struttura ancora più leggera. La caratteristica più interessante di questo materiale è la sua capacità di deformazione programmata in caso d'impatto, che permette un assorbimento dell'energia superiore rispetto ai materiali tradizionali. Il casco è omologato secondo il recente standard ECE R22.06 e viene fornito con una garanzia di 5 anni, testimoniando la fiducia del produttore nella qualità del proprio prodotto. La sicurezza non è stata trascurata, come dimostra il sistema di chiusura con chiusura a doppio anello, che garantisce la massima affidabilità con un peso contenuto. In caso di emergenza, il sistema E.R.S. (Emergency Release System) permette la rimozione rapida dei cuscini interni, una caratteristica fondamentale per il soccorso in caso di incidente.

VEDI ANCHE

Scorpion ADF-9000 Carbon Air, la calotta è realizzata in Ultra TCT Carbon

GLI INTERNI Una delle caratteristiche più distintive dei caschi Scorpion è il sistema Airfit, ovvero il sistema che permette la personalizzazione della vestibilità attraverso un meccanismo di gonfiaggio degli interni. Questo sistema, ovviamente, è confermato anche sul nuovo ADF-9000 Carbon. Il sistema di ventilazione ''Aero tuned'' è stato accuratamente studiato con prese d'aria strategicamente posizionate sulla calotta e sulla mentoniera, completate da un estrattore posteriore per garantire un flusso d'aria costante e efficace. Il comfort è ulteriormente assicurato dal tessuto antibatterico KwikWick3®, completamente sfoderabile e lavabile, che mantiene testa e viso asciutti anche nelle condizioni più impegnative. Per chi ha gli occhiali nessun problema, data la presenza del sistema Kwickfit per inserire più facilmente le astine.

ON E OFF L'attenzione al dettaglio si manifesta anche nelle soluzioni adottate per la visibilità. Il casco viene fornito con il sistema Pinlock® 100% Maxvision, che assicura una protezione antiappannamento totale grazie alla lente 120XLT con tecnologia 2D e 3D. Il visierino solare retrattile Speedview, dotato di trattamento antifog su entrambi i lati, completa il pacchetto visibilità, permettendo una rapida adattabilità alle diverse condizioni di luce. Per gli amanti del fuoristrada, l'ADF-9000 Carbon Air offre soluzioni pratiche e intelligenti. Il frontino, realizzato in Exolon infrangibile, è stato progettato con un'aerodinamica ottimizzata per le alte velocità, ma può essere facilmente rimosso senza attrezzi quando necessario. L'ampia apertura frontale è compatibile con maschere cross di diverse dimensioni e marche, garantendo una visione periferica ottimale.

Scorpion ADF-9000 Carbon Air, la visiera può essere rimossa senza attrezzi

PREZZO E TAGLIE Con un prezzo di lancio di 529,90 euro per la versione Carbon Black, l'ADF-9000 Carbon Air si posiziona nella fascia premium del mercato, giustificando il suo costo con un pacchetto tecnologico completo e versatile. Le taglie variano dalla taglia XS alla 3XL.