Scorpion Exo-Race Air. Unboxing video da EICMA 2024

Torna l'appuntamento con Scorpion a EICMA 2023. Christian Occhipinti, Direttore commerciale Scorpion Sports per Italia, ci svela dettagli costruttivi e brevetti del nuovo casco racing Scorpion Exo-Race Air. Costruito in materiale brevettato Apex ha la doppia omologazione ECE 22-06 e FIM2, con visiera bloccabile, chiusura a doppio anello in titanio e spoiler estendibile per ottimizzare la stabilità aerodinamica nell'uso in pista. Nuovo il sistema per la sostituzione rapida della visiera, confermato invece il sistema Air Pump per ottimizzare la calzata. Disponibile nei negozi da aprile 2025, ha prezzi a partire da 599 euro.Tutti i dettagli nell'unboxing video con Christian Occhipinti, Direttore commerciale Scorpion Sports per l'Italia.

Pubblicato da Isabella Galli, 08/11/2024