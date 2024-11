Scorpion EXO-Z1: ora il jet è davvero un top di gamma. Prova e unboxing

Scooter fa rima con casco jet, la tipologia di casco preferita da chi principalmente si muove in città. Spesso chi lo acquista è anche incentivato dal prezzo, spesso molto basso, ma quasi mai basso costo va a braccetto con elevata sicurezza. Qualche eccezione c’è, ad esempio il nuovo EXO Z1 di Scorpion Sports, presentato in anteprima a EICMA 2024. Un prodotto che unisce design contemporaneo e sicurezza all'avanguardia al prezzo d’acquisto competitivo

Scorpion EXO-Z1: il disegno della calotta è lo stesso dell'EXO-230

ARCHITETTURA E PROTEZIONE Il nuovo EXO Z1 è il top di gamma della linea open face per il costruttore coreano. Prende ispirazione nelle linee della calota e in molte caratteristiche tecniche dall’EXO-230 che qualche tempo fa vi raccontò il collega Michele. La vera rivoluzione risiede nella calotta costruita in fibra Ultra-TCT, una soluzione sviluppata interamente dai tecnici Scorpion. Questo materiale composito pre-impregnato combina le fibre al policarbonato per andare a migliorare leggerezza e capacità di assorbimento degli impatti. Uno standard di sicurezza elevato riconosciuto anche dall'omologazione ECE 22.06, il più recente e stringente protocollo europeo in materia di sicurezza. La calotta, disponibile in due misure che coprono un range che va dall'XS al 2XL, dimostra un'attenzione progettuale rivolta all’otimizzazione degli ingombri, ma anche del peso, che in taglia M è di ….

COMFORT E INTERNI Il comfort rappresenta un altro capitolo cruciale dell'EXO Z1. Il rivestimento interno realizzato in tessuto KwikWick3 è una garanzia di piacevolezza al tatto e cofort una volta indossato il casco. Interni ovviamente sfoderabili e lavabili. A proposito di confort, per quanto riguarda quello termico il sistema di ventilazione ''Aero Tuned'', con tripla presa d'aria regolabile sulla sommità della calotta ed estrattore posteriore, massimizza il flusso d'aria, rendendo la guida più piacevole in ogni condizione climatica, oltre a rendere il casco ancora più moderno e sportiveggiante nell’aspetto.

Scorpion EXO-Z1: la calotta è realizzata in fibra Ultra-TCT

TECNOLOGIE INTEGRATE Per essere definito top di gamma non possono mancare alcune caratteristiche tecniche, come il visierino parasole SpeedView, dotato di trattamento anti-appannamento su entrambi i lati, o la predisposizione per il sistema Pinlock® 70 3D MaxVision. All’interno della calotta è presente la predisposizione per l’inserimento degli speaker di un’interfono Bluetooth, per essere sempre reperibili e pronti a fatturare. Il cinturino micrometrico a sgancio rapido completa l'esperienza, garantendo una calzata precisa e un immediato sgancio in totale sicurezza.

LA PROVA Una volta indossato il nuovo Z1 si conferma un casco confortevole, merito del rivestimento interno in KwikWick3. La calzata è molto fasciante, con la visiera chiusa - molto lunga - sembra quasi di indossare un casco integrale, con vantaggi anche in termini di isolamento acustico. La forma della calotta piuttosto aerodinamica e il peso ben distribuito rendono lo Z1 un casco piacevole da usare non solo in città ma anche nelle gite fuori porta e nei trasferimenti autostradali. Il campo visivo, come lecito aspettarsi, è molto buono, e le visiere non distorcono. Unico appunto al comando per il visierino parasole, poco facile da azionare con i guanti invernali. La tripla presa d'aria assicura una buona ventilazione all'interno della calotta, peccato che non ci sia un comando che gestisca l'apertura o la chiusura simultanea.

Scorpion EXO-Z1: la forma aerodinamica lo rende stabile in velocità

PREZZO E COLORAZIONI Disponibile in sei colorazioni che spaziano da nuances classiche come il nero metallico e il bianco perla fino a tinte più audaci come il grigio cemento opaco, l'EXO Z1 intercetta diversi gusti estetici. I prezzi, compresi tra 199,90 € per le versioni solid e 239,90 € per le grafiche, lo posizionano in una fascia medio-alta del mercato, giustificata dall'elevato contenuto tecnologico.