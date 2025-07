Scorpion EXO Tech Evo Carbon: il flip back diventa ancor più premium

Scorpion Sports presenta EXO Tech Evo Carbon, il casco flip back con calotta ad alta percentuale di carbonio. Scopriamo le sue caratteristiche tecniche, i colori e il prezzo.

Scorpion EXO Tech Evo Carbon: caratteristiche

Scorpion EXO Tech Evo Carbon

EXO Tech Evo Carbon va affiancare EXO Tech Evo ed EXO Tech Evo Pro, completando la gamma flip back di Scorpion Sports. A differenziarlo ci pensa la calotta in Ultra-TCT Carbon, sviluppata in esclusiva da Scorpion con la nuova e rivoluzionaria fibra caratterizzata da un mix di fibre nobili con altissima percentuale di carbonio. La dotazione è ricchissima, con visiera chiara e scura comprese nella confezione – c'è anche Pinlock 120XLT MaxVision – visierino parasole interno, interni estraibili e lavabili in morbida schiuma 3D rivestita del tessuto anallergico, antimicrobico e traspirante KwikwickIII e sistema di cuscinetti interni KwikFit che consentono di mettere e togliere agilmente gli occhiali. EXO Tech Evo Carbon è dotato di cinturino con chiusura micrometrica e ha un peso al di sotto dei 1.500 grammi in taglia M.

Scorpion EXO Tech Evo Carbon: colori e prezzi

EXO Tech Evo Carbon è dotato di doppia omologazione P/J – integrale e jet – e predisposizione per altoparlanti di 40 mm e interfono Scorpion Exocom Link-1 e Link-1C. Due taglie di calotta XS-L e XL-XXL e numero versioni, monocolore o con grafiche, con prezzi a partire da 459,90 euro, fino ai 529,90 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Scorpion Sports, cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 18/07/2025