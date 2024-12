Exocom: il nuovo brand per sistemi di comunicazione Bluetooth di Scorpion Sports

Oltre un anno fa – forse alcuni di voi ricorderanno – avevo recensito nel nostro unboxing Exo-Com, l'interfono Bluetooth di Scorpion Sports. Oggi l'azienda coreana lancia invece un vero e proprio brand con questo nome: Exocom, infatti, è il nuovo marchio specializzato in sistemi di comunicazione Bluetooth per tutti i caschi da moto. Scopriamo quali prodotti ci sono a listino e quanto costano.

VEDI ANCHE

CARATTERISTICHE I nuovi sistemi di comunicazione Bluetooth Exocom si caratterizzano, a detta di Scorpion Sports, per un audio cristallino grazie agli altoparlanti HD da 40 mm, mentre le cuffie Exocom, dotate di cancellazione del rumore, promettono chiare conversazioni. I sistemi Bluetooth Exocom sono compatibili con qualunque casco da moto, garantiti IP58 contro polvere e acqua. La durata delle batterie è dichiarata per 14 ore di conversazione e, nel caso del sistema Link-1, il sistema di comunicazione è garantito per la connessione fino a 4 motociclisti per un raggio massimo di 1,2 km. Grazie all'app Exocom è poi possibile personalizzare caratteristiche e funzioni.

VERSIONI E PREZZI Gli interfoni Bluetooth di Exocom saranno in due versioni, Link-1 e Link-1C: il primo, in versione singola o doppia, al prezzo rispettivamente di 269,99 euro e 489,99 euro, il secondo a 179,90 euro e 329,90 euro. Tutti i prodotti Exocom saranno presto disponibili presso la rete di vendita al dettaglio europea di Scorpion Sports. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.exocomglobal.com.

“Abbiamo creato Exocom per offrire ai motociclisti una soluzione di comunicazione ad alte prestazioni, all'altezza della qualità e dell'innovazione che si aspettano da Scorpion Sports”, ha dichiarato Jiyoung Park, CEO di Scorpion Sports. “Exocom rappresenta quella che è la nostra visione del futuro della comunicazione nel mondo moto: audio chiaro, facilità d'uso e una serie di funzionalità tutte di altissimo livello capaci di migliorare ogni viaggio, sia che si tratti di pendolarismo in città, sia di lunghi viaggi”.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/12/2024