ScorpionEXO: tutte le novità del nuovo sito internet

ScorpionEXO ha aggiornato il proprio sito internet: un'esperienza utente migliore, più informazioni e caschi in 3D da vedere a 360°

ScorpionEXO lancia il suo nuovo sito web – lo trovate cliccando qui – che promette un'esperienza d'uso migliorata per gli utenti. Scopriamo tutte le novità.

COSA CAMBIA Il nuovo sito, che offre un'interfaccia intuitiva per semplificare il processo di navigazione su tutti i tipi di dispositivi, presenta una esperienza migliorata grazie a tempi di caricamento più rapidi, design mobile-friendly, modelli 3D e viste del prodotto a 360°: tutti i motociclisti potranno così osservare il loro casco preferito – ma anche gli acccessori – al meglio. Grazie al supporto multilingue e alle opzioni di visualizzazione delle valute, il nuovo sito garantisce una navigazione semplice per i clienti, sia dall'Europa che dal Nord America così come dall'Asia o dall'Oceania.

VEDI ANCHE

“Il nuovo sito web riflette il nostro impegno nel fornire ai clienti un'esperienza di alto livello, dal primo click al primo viaggio con in testa il casco appena acquistato”, ha dichiarato Jiyoung Park, CEO di ScorpionEXO. “Come azienda da sempre impegnata nella ricerca di una migliore sicurezza e di migliori prestazioni, siamo entusiasti di poter offrire una piattaforma digitale all'altezza dei nostri stessi caschi in termini di qualità e innovazione”.

LE NOVITÀ Oltre a una galleria di prodotti ampliata, il sito ospiterà anche un magazine regolarmente aggiornato, ricco di informazioni sui piloti sponsorizzati da ScorpionEXO e sugli ultimi prodotti in uscita. A questo punto non vi resta che visitare il sito www.scorpionexo.com per vedere davvero com'è cambiato.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/12/2024