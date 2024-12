Scorpion EXO GP SP Air: prova e unboxing del casco integrale top di gamma

Con il nuovo EXO-GT SP Air, Scorpion punta alla fascia premium di mercato, pur mantenendo in gamma valide opzioni per rapporto qualità/prezzo. Per farlo ha investito su tecnologie, materiali e soluzioni tecniche, il primo prodotto nato da questo cambio di filosofia è l’integrale da turismo EXO-GT SP Air, protagonista di questa puntata di Motorunboxing. Scopriamo insieme com’è fatto

La qualità costruttiva del nuovo EXO-GT SP Air è evidente fin dal primo contatto. Il Lite Force con strati di fibra di carbonio e vetro dona una sensazione di robustezza e leggerezza al tempo stesso, con il peso ben distribuito sulla calotta. Ottimo il campo visivo offerto dalla visiera, decisamente ampia e di buona qualità, peccato per i comandi di apertura difficili di azionare con guanti invernali. Uno dei suoi punti di forza è la ventilazione, buon segno per quando la stagione torrida stringe la sua morsa.

Il nuovo corso di Scorpion parte dal materiale utilizzato per la calotta, ovvero il Lite Force, un sistema multistrato che combina la fibra di carbonio e la fibra di vetro per una dispersione ottimale dell'energia in caso di urto stando a quanto afferma il costruttore. I sette strati complessivi (tre in carbonio e tre in fibra di vetro, più uno aggiuntivo) rendono il nuovo EXO-GT SP Air resistente ma anche leggero, con un peso che si aggira tra 1.350 gr (per le taglie XS-M) e 1.500 gr (per la taglia XL-3XL). Peso che viene ottimizzato anche grazie alla realizzazione della calotta in tre diverse misure. Ovviamente l’ultimo arrivato è omologato ECE R22.06, mentre il doppio anello in titanio assicura una chiusura precisa e sicura. Chiudiamo il capitolo sicurezza segnalando la presenza del sistema di rimozione rapida dei guanciali in caso di emergenza, che facilita la rimozione del ai soccorritori.

Un altro punto di forza di questo casco è la visiera. Scorpion ha raggiunto un traguardo importante, equipaggiando l’EXO-GT SP AIR con visiera e visierino solare entrambi con Classe Ottica 1, che riducono riflessi e distorsioni per una visibilità perfetta. Le lenti asferiche, progettate per migliorare l’aerodinamica e ridurre il rumore dell'aria, rendono il casco ancora più stabile anche alle alte velocità. Inoltre, la visiera è dotata del meccanismo Ellip-Tec-II®, che consente una sostituzione rapida senza l'uso di attrezzi, offrendo un fissaggio sicuro e silenzioso. Il sistema di bloccaggio centrale della visiera contribuisce ulteriormente a una chiusura ermetica, migliorando l’acustica e riducendo i fastidiosi rumori del vento.

VEDI ANCHE

L'interno dell'EXO-GT SP AIR è progettato per offrire un comfort senza pari. L’utilizzo di materiali morbidi e traspiranti, combinato con un sistema di ventilazione innovativo (Cool Tech), garantisce un flusso d'aria ottimale che aspira l'aria fresca e espelle rapidamente quella calda. La regolazione dell’altezza del visierino parasole in due posizioni permette di personalizzare l’adattamento al viso, per una visibilità sempre ideale. Inoltre, i cuscini interni gonfiabili AirFit® assicurano una vestibilità perfetta, adattandosi alle diverse forme del viso per una calzata ottimale. La possibilità di montare occhiali grazie al sistema KwikFit™ aggiunge un ulteriore livello di praticità, rendendo l'EXO-GT SP AIR ideale anche per chi indossa occhiali da vista.

Tecnologia e Accessori: per i veri intenditori

Il casco è predisposto per il sistema di interfono Bluetooth EXOCOM di Scorpion, permettendo una comunicazione cristallina durante la guida. Non manca nemmeno la lente Pinlock® 120XLT MaxVision, che garantisce una protezione totale contro l'appannamento, e la sacca e scatola premium in dotazione, che testimoniano l'attenzione al dettaglio e il lusso del prodotto. Esteticamente, l'EXO-GT SP AIR colpisce per le sue linee moderne ed eleganti, con una vasta scelta di grafiche che spaziano dai colori più sobri a quelli più audaci. Le griglie di estrazione dell'aria, oltre a essere funzionali, contribuiscono a enfatizzare il look sportivo del casco.

L'EXO-GT SP AIR rappresenta il top della gamma Gran Turismo Sportiva, offrendo una protezione all’avanguardia, un comfort senza precedenti e una grande attenzione al design e alla tecnologia. ScorpionExo ha saputo unire in un solo casco il meglio di due mondi: quello del Gran Turismo e quello della sportività, con l'obiettivo di garantire prestazioni eccellenti in ogni situazione. Con un prezzo che parte da 469,90 € per la versione Solid e 499,90 € per la versione grafica, l'EXO-GT SP AIR è un investimento per i motociclisti che cercano il massimo, sia in termini di sicurezza che di piacere di guida.