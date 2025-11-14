Sfida a distanza

Suzuki SV-7GX, il confronto con le crossover "entry" rivali Kawasaki Versys 650 e Yamaha Tracer 7

Suzuki SV-7GX sfida le rivali (sulla carta) - La Casa di Hamamatsu ha snobbato a lungo la categoria delle crossover grintose. Per anni, altre Case ne hanno sfornate di ogni cilindrata, mentre lei, indifferente, ha continuato a proporre le V-Strom, a chi cercava moto da turismo brillanti su asfalto, con posizione di guida con busto eretto. Bicilindriche validissime le V-Strom, intendiamoci, ma certamente meno sportive delle migliori concorrenti con cerchio anteriore di 17''. Le cose sono cambiate solo di recente, prima con l'arrivo della maxi GSX-S1000GX, ora con la presentazione avvenuta a EICMA della sorella minore SV-7GX.

Suzuki SV-7GX, il confronto con le crossover ''entry'' icone di categoria. In foto, la nuova GX

Curiosamente, l'ultima arrivata nasce sulla base della classica piattaforma dell'attuale SV650, anziché su quella moderna attorno alla quale vengono costruite le varie GSX-8 e V-Strom 800. Suzuki avrà avuto le sue buone ragioni, per tale scelta. Senza dubbio la SV650 è una buona naked, equilibrata e dotata di una certa verve. Staremo insomma a vedere come sarà guidare la nuova GX. Nel frattempo, iniziamo a capire come si posiziona all'interno della sua categoria, in particolare nel confronto con le versioni standard delle due rivali icone di segmento, la Kawasaki Versys 650 e la Yamaha Tracer 7. Prezzi, allestimento, dati di peso e potenza, altezza della sella: ecco tutto quello che sappiamo finora.

Suzuki SV-7GX, il confronto con le crossover ''entry'' icone di categoria: in foto, la Yamaha Tracer 7

Confronto tra crossover ''entry'': Suzuki SV-7GX vs Kawasaki Versys 650 vs Yamaha Tracer 7

  Suzuki SV-7GXKawasaki Versys 650Yamaha Tracer 7
Prezzo f.c. n.d. 7.140 euro 10.000 euro
Motore Bicilindrico a V di 90°, 645 cc Bicilindrico in linea, 649 cc Bicilindrico in linea, 689 cc
Potenza max / Coppia max 73 CV / 64 Nm 67 CV / 61 Nm 73 CV / 68 Nm
Cambio A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce A sei marce
Frizione Multidisco in bagno d'olio Multidisco in bagno d'olio Multidisco in bagno d'olio, antisaltellamento
Telaio In tubi di acciaio, forcellone in acciaio In tubi di acciaio, forcellone in alluminio In tubi di acciaio, forcellone in alluminio
Forcella Telescopica, non regolabile ''Rovesciata'', regolabile nel precarico e nell'estensione ''Rovesciata'', regolabile nel precarico e nell'estensione
Monoammortizzatore Con leveraggio, regolabile nel precarico Regolabile nel precarico Regolabile nel precarico e nell'estensione
Escursione ruote (ant - post) 125 mm - 129 mm 150 mm - 145 mm 130 mm - 139 mm
Misura gomme 120/70 - 160/60 120/70 - 160/60 120/70 - 180/55
Freno anteriore Pinze Tokico assiali a quattro pistoncini, dischi di 290 mm Pinze Nissin assiali a due pistoncini, dischi di 300 mm Pinze Advics radiali a quattro pistoncini, dischi di 310 mm
Interasse 1.445 mm 1.415 mm 1.495 mm
Altezza sella 795 mm 845 mm 830 - 850 mm
Peso 211 kg in ordine di marcia 219 kg in ordine di marcia 203 kg col pieno
Capacità serbatoio 17,4 litri 21 litri 18 litri
Sistemi elettronici
  • ABS
  • Erogazione (tre curve)
  • Controllo di trazione (3 soglie di intervento + off)
  • Gestione automatica del minimo
  • Cambio elettronico bidirezionale
 
  • ABS
  • Controllo di trazione (2 soglie di intervento + off)
  • ABS
  • Erogazione (due curve)
  • Controllo di trazione (2 soglie di intervento + off)
  • Cruise control
Display TFT, 4,2'', con connettività e navigazione turn-by-turn TFT, 4,3'', con connettività TFT, 5'', con connettività e navigazione cartografica
Dotazione
  • Presa USB-C
  • Parabrezza regolabile con attrezzi su tre posizioni
  • Paramani
  • Portapacchi
  • Presa di corrente
  • Parabrezza regolabile manualmente su quattro posizioni
  • Regolazione a pomello del precarico del ''mono''
  • Presa USB-C
  • Parabrezza regolabile manualmente
  • Paramani
  • Sella regolabile in altezza su due posizioni

Suzuki SV-7GX, il confronto con le crossover ''entry'' icone di categoria: in foto, la Kawasaki Versys 650

