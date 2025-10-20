Moto novità 2026

Suzuki presenta GSX-8S e GSX-8R EVO: ecco come cambiano

Avatar di Michele Perrino, il 20/10/25

42 minuti fa - Suzuki GSX-8S e GSX-8R diventano EVO: ecco come cambiano

Suzuki presenta GSX-8S EVO e GSX-8R EVO: le novità di naked e sportiva stradale, la data di arrivo e i prezzi

Suzuki presenta GSX-8S EVO e GSX-8R EVO, evoluzione di naked e sportiva stradale con motore 800. Scopriamo come cambiano, quando arrivano e quanto costano.

Suzuki GSX-8S e GSX-8R EVO: novità, data di arrivo e prezzi

Le nuove GSX-8S e GSX-8R EVO come cambiano rispetto alle versioni ''standard''? Su naked e sportiva stradale in versione EVO arrivano scarico Akrapovic, cover monoposto e adesivo paraserbatoio. GSX-8S EVO e GSX-8R EVO sono disponibili nelle concessionarie con un prezzo rispettivamente di 9.490 euro10.190 euro (300 euro in più delle versioni ''base'').

20/10/2025
