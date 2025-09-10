Suzuki Hayabusa Special Edition 2026: ecco come cambia

Suzuki Hayabusa si presenta nella variante Special Edition 2026. Nuovo colore per una finitura più premium per il Falco Pellegrino: scopriamo come cambia e quando (se) la vedremo.

Suzuki Hayabusa Special Edition 2026: novità

Suzuki Hayabusa: il model year 2025

Già, la Suzuki Hayabusa Special Edition 2026 ha fatto la sua comparsa online ma non ci sono ancora informazioni ufficiali che confermino l'arrivo in Europa di questa versione. Un'elegante colorazione in blu e bianco con cover in nero per collettori di scarico e fondello. Dal punto di vista tecnico la Hayabusa 2026 sembra confermare in toto il motore 4 cilindri in linea da 1.340 cc per 190 CV e 150 Nm, ma anche la ciclistica e il peso di 264 kg in ordine di marcia.

Suzuki Hayabusa Special Edition 2026: data arrivo e prezzo

Se la Hayabusa Special Edition 2026 farà capolino anche qui in Italia, solo EICMA saprà dircelo. Il palcoscenico mondiale potrebbe consegnarci questa nuova edizione del Falco in novembre, con un prezzo che potrebbe restare del tutto simile a quello dell'attuale Hayabusa 2025, proposta a 19.990 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/09/2025