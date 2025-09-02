Suzuki GSX-R1000R: gli accessori ufficiali nel video di Suzuki UK

La nuova Suzuki GSX-R1000R torna nel 2026: guarda che effetto fanno su di lei gli accessori ufficiali nel video di Suzuki UK

Grande entusiasmo tra gli appassionati per il ritorno in Italia della Suzuki GSX-R1000R: nel 2026 la belva di Hamamatsu tornerà a far battere forte il cuore dei motard dal polso più flessibile. Con la moto rinnovata arrivano anche gli accessori ufficiali, ben visibili nel video realizzato da Suzuki UK. Guardalo qui sotto.

La lista non è molto lunga: si va dall'unghia per rendere la sella monoposto all'anello di fissaggio per la borsa da serbatoio, proposta in due taglie. Poi ci sono i contrappesi per i semimanubri, le leve freno in alluminio forgiato e le leve paramani nello stesso materiale. Cosa manca per fare della Gixer la tua moto perfetta? Scopri di più sulle novità della GSX-R1000R 2026 nel confronto con il modello 2017.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/09/2025