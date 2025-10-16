Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026 arrivano in concessionaria: colori, versioni e prezzi

Le nuove Suzuki GSX-8T e GSX-8TT – già provate da Danilo – sono tra noi: arriveranno in questi giorni in concessionaria. Scopriamo allora colori, accessori e versioni ma anche prezzi delle due novità moto 2026.

Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026: colori, accessori, versioni e prezzi

Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026 con kit Touring

Le nuove Suzuki GSX-8T e GSX-8TT sono in vendita a un prezzo rispettivamente di 10.910 euro e 11.560 euro franco concessionario. La GSX-8T è disponibile in 3 colorazioni: Verde Lisbona, Oro Lima e Nero Parigi, la GSX-8TT in 2 colorazioni, Nero Dubai con accenti rossi e gialli e Verde Rio con accenti dorati e arancioni.

Accessori e versioni

Per GSX-8T e GSX-8TT, Suzuki propone dei kit di accessori specifici, Street e Touring. GSX-8T Street è dotata di parabrezza fumé, protezioni laterali serbatoio e cover monoposto. Per la GSX-8TT Street, invece, il kit prevede protezioni laterali serbatoio e cover monoposto. Il kit Touring per GSX-8T e GSX-8TT è composto da: borse morbide laterali con volume espandibile da 15L fino a 20L per borsa, borsa serbatoio grande con capacità 11 litri espandibile fino a 15 litri (completa di copertura antipioggia e tracolla), con relativi supporti per borse laterali e anello di fissaggio per la borsa serbatoio inclusi. Per maggiori informazioni potete consultare il sito di Suzuki, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/10/2025