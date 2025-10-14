Suzuki, pronto il ritorno della mitica Van Van. Ma sarà elettrica

Suzuki ha mostrato al Japan Mobility Show 2025 la e-VanVan. È stata presentata con lo status di concept, quindi non si tratta della versione di serie, se mai arriverà. Tuttavia, chi osserva attentamente e conosce le abitudini dei costruttori giapponesi può arrivare alla conclusione che la piccola e-VanVan sia quasi pronte per la produzione. La carrozzeria e componenti principali come luci LED e display sembrano progettati in modo definitivo.

Suzuki e-VanVan 2026, l'aspetto di alcuni componenti lascia pensare che la produzione di serie sia prossima

Il ritorno della cult bike con cerchi piccoli e gomme panciute

Come le storiche Van Van costruite a partire dagli anni Settanta, la nuova e-VanVan è una moto di piccole dimensione con cerchi piccoli e gomme panciute. Classica la soluzione dei due ammortizzatori posteriori, mentre davanti c'è una forcella upside-down; entrambi i freni sono a disco.

Si guiderà con patente A1

La Suzuki e-VanVan è dotata di un motore elettrico posizionato sopra il forcellone, con trasmissione finale a cinghia dentata. I dati tecnici non sono ancora noti, ma Suzuki colloca la potenza nell’ambito delle 125, cioè un massimo di 11 kW (15 CV) di potenza nominale continua. Ciò la rende guidabile con patente A1 dai 16 anni.

Suzuki e-VanVan 2026, è stata presenta al Japan Mobility Show

Batteria posizionata centralmente per un buon baricentro

Il pacco batteria è collocato centralmente nel telaio per ottimizzare la distribuzione dei pesi. Suzuki non ha ancora fornito informazioni su capacità, autonomia e tempi di ricarica. Ci si può aspettare, in linea con la categoria, almeno 8 kWh e un'autonomia nell'ordine dei 100 km.

Arrivo sul mercato e prezzo

Suzuki non ha fornito indicazioni su disponibilità e prezzo della e-VanVan, ma l'arrivo nel corso del 2026 sembra plausibile.

Suzuki e-VanVan 2026, le viste del concept

