Novità

Suzuki GSX-S1000GT 2026, avrà il cruise control "smart" e un acceleratore ride-by-wire aggiornato

Avatar di Fabio Meloni, il 03/10/25

1 ora fa - La sport-tourer eredita alcune delle dotazioni della sorella GSX-S1000GX

La rinnovata sport-tourer di Hamamatsu, presentata negli USA, eredita alcune delle dotazioni della sorella GSX-S1000GX

La Suzuki GSX-S1000GT 2026 è stata presentata in questi giorni negli Stati Uniti, dove è già in vendita a 15.450 dollari (13.160 euro). Nessuna novità rivoluzionaria per la sport-touring, che guadagna però due piccoli aggiornamenti interessanti:

  • Smart Cruise Control: la funzione ''smart'', della quale era già dotata la sorella crossover GSX-S1000GX, prevede che il cambio marcia non interrompa il funzionamento del cruise control
  • Nuova taratura dell'acceleratore ride by wire

Suzuki GSX-S1000GT 2026, avrà il cruise control ''smart''

Per il resto, la GSX-S1000GT mantiene le caratteristiche della versione attuale. Qui la scheda tecnica:

  Suzuki GSX-S1000GT
Motore Quattro cilindri in linea, 999 cc
Potenza max / Coppia max 152 CV / 106 Nm
Cambio A sei marce, elettronico bidirezionale
Frizione Antisaltellamento
Telaio A doppia trave, in alluminio. Forcellone in alluminio
Forcella KYB, completamente regolabile
Monoammortizzatore Regolabile in precarico ed estensione
Misura gomme 120/70 - 190/50
Freno anteriore Pinze Brembo M4.32, dischi di 310 mm
Interasse 1.460 mm
Altezza sella 810 mm
Peso 226 kg in ordine di marcia
Capacità serbatoio 19 litri
Sistemi elettronici ABS, controllo di trazione, risposta al gas, cruise control
Display TFT, 6,5'', con connettività e navigazione cartografica
VEDI ANCHE
Suzuki GSX-S1000GX: prova, promozioni e prezzo della crossover
Suzuki GSX-S1000GX: ora conviene comprarla! Prova e promo in corso
nuova suzuki gsx-r1000r com'è fatta prezzo
Nuova Suzuki GSX-R1000R: aggiornata, torna finalmente sul (nostro) mercato
Pubblicato da Fabio Meloni, 03/10/2025
Gallery
Logo Suzuki
Suzuki
Vedi anche