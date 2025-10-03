Suzuki GSX-S1000GT 2026, avrà il cruise control "smart" e un acceleratore ride-by-wire aggiornato

La rinnovata sport-tourer di Hamamatsu, presentata negli USA, eredita alcune delle dotazioni della sorella GSX-S1000GX
La Suzuki GSX-S1000GT 2026 è stata presentata in questi giorni negli Stati Uniti, dove è già in vendita a 15.450 dollari (13.160 euro). Nessuna novità rivoluzionaria per la sport-touring, che guadagna però due piccoli aggiornamenti interessanti:
- Smart Cruise Control: la funzione ''smart'', della quale era già dotata la sorella crossover GSX-S1000GX, prevede che il cambio marcia non interrompa il funzionamento del cruise control
- Nuova taratura dell'acceleratore ride by wire
Per il resto, la GSX-S1000GT mantiene le caratteristiche della versione attuale. Qui la scheda tecnica:
|Suzuki GSX-S1000GT
|Motore
|Quattro cilindri in linea, 999 cc
|Potenza max / Coppia max
|152 CV / 106 Nm
|Cambio
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|Frizione
|Antisaltellamento
|Telaio
|A doppia trave, in alluminio. Forcellone in alluminio
|Forcella
|KYB, completamente regolabile
|Monoammortizzatore
|Regolabile in precarico ed estensione
|Misura gomme
|120/70 - 190/50
|Freno anteriore
|Pinze Brembo M4.32, dischi di 310 mm
|Interasse
|1.460 mm
|Altezza sella
|810 mm
|Peso
|226 kg in ordine di marcia
|Capacità serbatoio
|19 litri
|Sistemi elettronici
|ABS, controllo di trazione, risposta al gas, cruise control
|Display
|TFT, 6,5'', con connettività e navigazione cartografica
Pubblicato da Fabio Meloni, 03/10/2025
