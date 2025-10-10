Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM arrivano in concessionaria: colori e prezzo

Suzuki annuncia l'arrivo in concessionaria delle DR-Z4S e DRZ4SM 2025: facciamo dunque un breve recap su quali sono i colori disponibili e su qual è il prezzo di enduro stradale e supermotard.
Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM 2025: colori e prezzo
Le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM 2025 sono in arrivo nei concessionari Suzuki. La DR-Z4S è disponibile in Grigio Londra e nell'iconico Giallo Phoenix, mentre DR-Z4SM è offerta in Grigio Los Angeles e Bianco San Francisco, quest'ultimo con cerchi blu. Per entrambe le DR-Z4 2025 il prezzo è fissato in 9.700 euro franco concessionario e sono disponibili anche i finanziamenti: per consultare le offerte vi invitiamo a cliccare qui e visitare il nostro articolo con le promozioni moto del mese di ottobre. Enduro stradale e motard Suzuki sono anche disponibili per i test ride: è sufficiente andare sul sito della Casa di Hamamatsu e, nel profilo di ciascuna moto, cliccare su ''provala'' per fissare un appuntamento in concessionaria.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|DR-Z4 SM
|38 / 27
|9.700 €
|DR-Z4 S
|38 / 27
|9.700 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Suzuki DR-Z4 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Suzuki DR-Z4