Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM arrivano in concessionaria: colori e prezzo

Suzuki annuncia l'arrivo in concessionaria delle DR-Z4S e DRZ4SM 2025: facciamo dunque un breve recap su quali sono i colori disponibili e su qual è il prezzo di enduro stradale e supermotard.

Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM 2025: colori e prezzo

EICMA 2024, SUZUKI DR-Z4S

Le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM 2025 sono in arrivo nei concessionari Suzuki. La DR-Z4S è disponibile in Grigio Londra e nell'iconico Giallo Phoenix, mentre DR-Z4SM è offerta in Grigio Los Angeles e Bianco San Francisco, quest'ultimo con cerchi blu. Per entrambe le DR-Z4 2025 il prezzo è fissato in 9.700 euro franco concessionario e sono disponibili anche i finanziamenti: per consultare le offerte vi invitiamo a cliccare qui e visitare il nostro articolo con le promozioni moto del mese di ottobre. Enduro stradale e motard Suzuki sono anche disponibili per i test ride: è sufficiente andare sul sito della Casa di Hamamatsu e, nel profilo di ciascuna moto, cliccare su ''provala'' per fissare un appuntamento in concessionaria.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/10/2025