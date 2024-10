Yamaha MT-09 Y-AMT: è il tuo momento di provare la naked "automatica"

Noi la nostra chance di provare la nuova Yamaha MT-09 Y-AMT con cambio manuale-automatico, ce l'abbiamo avuta, ma voi? Sì, presto arriverà anche il vostro momento perché la Casa di Iwata ha annunciato un porte aperte per provare la nuova naked dotata di cambio manuale-automatico: scopriamo quando e come provarla.

IL TUO MOMENTO L'appuntamento con la nuova MT-09 ''automatizzata'' è per il weekend di sabato 12 e domenica 13 ottobre nelle concessionarie Yamaha: per maggiori informazioni e per prenotare il proprio test ride potete cliccare qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/10/2024