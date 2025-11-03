EICMA 2025: le novità sullo stand BMW raccontate da Alessandro Salimbeni. Video

Impazza la moda delle moto A2 e BMW - già leader di mercato nel segmento delle moto di grossa cilindrata con R 1300 GS e R 1300 GS Adventure - non si tira indietro, presentando a EICMA 2025 la nuova F 450 GS 2026, una enduro totalmente nuova pensata appunto per i possessori di patente A''. Ha un motore bicilindrico in linea di 420cc e propone anche la frizione automatica. Ci facciamo parlare di questo nuovo progetto da Alessandro Salimbeni, Direttore Generale BMW Motorrad Italia.

Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025