BMW R 1300 GS da record nella gara in salita Bouley Bay Hill Climb

Una BMW R 1300 GS con poche modifiche tecniche ha battuto il record nella gara in salita Bouley Bay Hill Climb, a Jersey. Il riferimento cronometrico resisteva da 15 anni.

L'idea di competere nella categoria open è venuta a Greg Mansell (figlio della leggenda della F1 Nigel Mansell e CEO della Mansell Collection), il quale ha raccontato a MCN: ''Due anni fa, per divertimento, ho corso la Bouley Bay Hill Climb a Jersey con una R 1250 GS Adventure standard. Avevo solo buone gomme stradali e volevo dimostrare che queste globetrotter sono eccezionali su strada. Sono andato più veloce di quanto mi aspettassi e dopo aver provato la nuova R 1300 GS ho pensato di verificare quanto fosse più veloce della 1250. Sono finito a meno di un secondo dal record assoluto''.

Da allora, il team di Mansell (il quale è proprietario di un concessionario BMW) ha lavorato a stretto contatto con BMW Motorrad per affinare la moto, aggiungendo un componente di sviluppo a ogni gara di cronoscalata sull’isola. Fino a raggiungere la configurazione che ha permesso di battere il record: cerchio anteriore di 17”, trasmissione finale accorciata, sospensioni modificate, mappatura ECU di Hilltop Motorcycles e scarico ''racing''.

BMW R 1300 GS da record nella cronoscalata. L'ha guidata il figlio del grande Nigel Mansell

Con la GS così elaborata, Mansell ha battuto il record della categoria open, che resisteva da 15 anni, nella quarta e ultima salita di Bouley Bay della stagione – fissando un nuovo primato con un tempo di 45,13 secondi, battendo il precedente di 0,02s.

Anziché puntare tutto sull’aumento della potenza, lo sviluppo è andato nella direzione del miglioramento della ciclistica. La R 1300 GS è riuscita persino a battere la M 1000 XR da 201 CV, sullo stretto percorso. “La GS è stata più veloce della XR di circa quattro decimi,” ha confermato Mansell. “In pista, la XR mangerebbe viva la GS. Ma la salita è così ripida e l’asfalto così rovinato che il Telelever e la coppia ai bassi della GS la rendono velocissima lì”.

BMW R 1300 GS da record nella cronoscalata. Cerchio anteriore di 17'' e poche altre modifiche

BMW R 1300 GS da record nella gara in salita: il video

Ecco il video della cronoscalata da record

