BMW Motorrad presenta R 1300 R Titan, versione speciale della roadster

Dopo aver presentato R 1300 R 2025 – trovate qui il prezzo della nuova moto – BMW Motorrad svela R 1300 R Titan, versione speciale della roadster realizzata da alcuni dipendenti della Casa di Monaco. Scopriamo quali sono le caratteristiche di questa moto unica.

BMW R 1300 R Titan: il progetto

La R 1300 R Titan è stata realizzata da Philipp Ludwig, che ha ricoperto il ruolo di project manager, Andreas Martin in qualità di designer del veicolo, Theresa Stukenbrock ha curato il design dei colori e delle grafiche, mentre Paul Summerer e Thomas Becker sono stati i prototipisti. R 1300 R Titan è proiettata sulla ruota anteriore, bassa e lunga, come un felino pronto a scattare.

BMW R 1300 R Titan: caratteristiche speciali

Il motore boxer da 1.300 cc resta il protagonista, al centro della scena, ma arrivano un telaio Wilbers e un forcellone lungo a dare questa forma da dragster. Se non bastasse la Titan è dotata di un sistema completo di scarico in titanio Akrapovic: lo scarico fuoriesce dai due cilindri, si unisce brevemente sotto la moto e termina in un'uscita doppia in stile boxer, sotto il codino. Proprio lì, tra i terminali di scarico in titanio, trova spazio la bombola di protossido di azoto utilizzabile al semplice tocco di un pulsante. Titan è davvero una R 1300 R unica!

Pubblicato da Michele Perrino, 08/07/2025