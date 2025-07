BMW Motorrad svela le prime novità 2026

BMW Motorrad inizia a togliere i veli e mostrare le prime novità targate 2026 (anche Triumph non è stata da meno). Non si tratta di nuovi modelli – per quelli dovremo attendere EICMA, probabilmente – ma di aggiornamenti di quelli esistenti. Scopriamo allora quali sono le moto coinvolte e come cambiano.

BMW R 1300 GS 2026

La regina BMW R 1300 GS 2026 si aggiorna a livello di colori, con una nuova combinazione Racingred, mentre la la Lightwhite abbandona il listino. Allo stesso modo la Option 719 Biscaya dà il benvenuto allo schema cromatico Imperial Blue metallic/White Aluminium metallic matt, al posto della Option 719 Tramuntana. La R 1300 GS 2026 beneficia anche di un nuovo pacchetto optional, l'Innovation Package, che include l'illuminazione adattiva.

BMW F 900 GS Adventure 2026

La BMW F 900 GS Adventure 2026

La più piccola delle Adventure, la F 900 GS 2026, si aggiorna. Per lei una nuova livrea Verde Salvia, mentre il White Alluminium metallic esce di scena. Modifiche interessano anche il pacchetto Pro: Dynamic ESA e cavalletto centrale non sono più inclusi, ma sono disponibili come optional singoli. Il pacchetto Ride Pro può essere abbinato alle sospensioni ribassate.

BMW F 900 GS 2026

Piccoli – piccolissimi – affinamenti anche per la F 900 GS 2026 che, nelle 2 colorazioni Sao Paolo Yellow e Trophy perde l'adesivo sul parafango anteriore.

BMW F 800 GS 2026

Per la più piccola della famiglia Gelände/Straße – G 310 GS esclusa – la F 800 GS 2026, novità a livello cromatico e non solo. La Sport beneficia di un nuovo Gravityblue, al posto del Racingblue. Sport e Triple Black introducono, come optional, il parabrezza maggiorato regolabile, mentre quello brunito non è disponibile sulla F 800 GS 2026 Sport.

BMW M 1000 XR 2026

Anche la crossover più folle di sempre, la M 1000 XR, col model year 2026 si aggiorna (quel tanto che basta): arriva il colore M Aurelius Green metallizzato opaco.

BMW R 12 2026

Per la R 12 2026 ci sono aggiornamenti sia a livello colorazioni che dotazioni. Arriva il nuovo Gravityblue metallizzato – con sovrapprezzo – al posto dell'Aventurin Red metallizzato. Sull'Option 719 il faro anteriore in nero sostituisce quello argento, mentre arriva la Option 719 Berillio con colorazione Meteoric Dust II, al posto della ''Thorium'' Avus Silver metallizzato. La batteria leggera M è disponibile come optional.

BMW R 12 nineT 2026

Anche l'altra R 12, la nineT 2026, si aggiorna. Addio alla colorazione Verde San Remo metallizzata e benvenuto alla Imperial Blue metallizzato. Anche per lei, come per la R 12, l'Option 719 vede il faro anteriore in nero sostituire quello argento. La batteria leggera M è disponibile, anche in questo caso, come optional.

BMW Motorrad, modelli 2026: data di arrivo

I modelli 2026 saranno ordinabili nelle concessionarie BMW Motorrad a partire da agosto 2025. Per i prezzi vi terremo aggiornati, nel frattempo potete visitare il sito di BMW Motorrad, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/07/2025