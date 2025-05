BMW F 450 GS 2026: la nuova baby GS è già su strada (le foto spia)!

Abbiamo conosciuto BMW F 450 GS Concept a EICMA ma ora la moto in configurazione stradale è stata pizzicata durante i primi collaudi su strada. Scopriamo tutto della nuova baby GS.

Non è proprio tale e quale alla BMW F 450 GS Concept vista a EICMA, ma la nuova GS piccola riesce comunque a ricordare maggiormente l'ammiraglia R 1300 rispetto a quanto non facesse la G 310 GS. Rispetto allo sfarzoso prototipo del Salone di Milano, la F 450 GS perde cerchi a raggi e gomme tassellate – in luogo di ruote in alluminio pressofuso e gomme più stradali – così come plexi corto brunito e telaio verniciato in bianco, mentre guadagna specchietti retrovisori e bauletto. Insomma, a colpo d'occhio – nonostante la camuffatura – un family feeling si percepisce, ma non è la GS 450 che tanti sognavano...

Dal punto di vista strettamente tecnico la F 450 GS 2026 sembra confermare il telaio in tubi d'acciaio con telaietto posteriore imbullonato, il forcellone in alluminio con ammortizzatore centrale e la forcella a steli rovesciati con pinze ad attacco radiale (non è chiaro se Brembo o ByBre). Se le sospensioni siano regolabili come sul Concept visto a EICMA non è dato sapere, al momento. Il motore bicilindrico da 420 cc, capace di circa 48 CV – giusto giusto per i limiti della patente A2 – accreditato di circa 170 km/h di velocità massima per 178 kg di peso col pieno, promette prestazioni brillanti per la categoria. Sul fronte elettronica la nuova F 450 GS mostra il display TFT da 6,5'' e lascia presumere ci siano anche dotazioni quali riding mode e ABS Cornering ''promessi'' dal concept.

La nuova F 450 GS 2026 sarà verosimilmente presentata sul finire dell'anno – probabilmente tornando a EICMA, stavolta in versione definitiva – per essere commercializzata come modello del prossimo anno. Sul prezzo possiamo solo ipotizzare, vista la base di partenza di 6.850 euro chiavi in mano dell'attuale G 310 GS, si attesti entro i 7.000 euro ma con possibilità di salire ben oltre in funzione di colorazioni e optional (come cerchi a raggi e non solo).

