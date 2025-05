BMW R 1300 RS 2026: il prezzo della nuova sport-tourer

BMW Motorrad ha presentato la nuova R 1300 RS 2026 – ma anche la R 1300 R e la R 1300 RT – adesso scopriamo quali sono i colori disponibili della nuova sport-tourer tedesca, le versioni e i prezzi.

BMW R 1300 RS 2026: colori, versioni e prezzi

Nuova BMW R 1300 RS 2026

La R 1300 RS 2026 è in vendita in 4 versioni/allestimenti: Racing Blue metalizzato, Triple Black, Performance e Option 719 Cuyamaca. Il prezzo della nuova R 1300 RS 2026 è a partire da 17.600 euro chiavi in mano (non sono ancora stati resi noti gli importi delle varie versioni). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di BMW Motorrad, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/05/2025