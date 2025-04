Nuova BMW R 1300 RS 2026: tutte le novità della sport tourer

BMW Motorrad presenta la nuova R 1300 RS 2026 – prima di lei è arrivata la R 1300 R e, contestualmente, la R 1300 RT – nuova sport touring della Casa di Monaco. Scopriamo tutte le novità.

La nuova BMW R 1300 RS 2026

Il motore

La nuova R 1300 RS 2026 si porta dietro tante delle novità già introdotte sulla nuova R 1300 R, una su tutte il motore, il nuovo boxer da 1.300 cc capace di 145 CV a 7.750 giri/min e 149 Nm a 6.500 giri/min. Rispetto alla precedente generazione, la nuova R 1300 RS sembra confermare già dal look la maggiore vocazione sportiva per merito del frontale ancor più affilato, con fari più smilzi e allungati – faro full LED di serie con anabbagliante e abbagliante separati, Headlight Pro optional – ma, come vedremo tra poco, anche in funzione di un'ergonomia rivisitata.

Ergonomia

Ecco che sulla R 1300 RS 2026 il triangolo ergonomico formato da manubrio, pedane e sella è stato progettato per posizionare il pilota più in avanti rispetto alla ruota posteriore, grazie alle pedane leggermente arretrate e al manubrio più piatto, a tutto vantaggio del feeling sull'anteriore nella guida sportiva.

Telaio e ciclistica

Nuova BMW R 1300 RS 2026

La R 1300 RS 2026 può contare su un telaio completamente rivisitato. La struttura principale è in lamiera d’acciaio e, oltre a ottimizzare lo spazio di installazione, offre livelli di rigidità superiori rispetto al modello precedente. Al posteriore, in luogo della struttura in acciaio tubolare, la nuova R 1300 RS adotta ora un telaio in alluminio pressofuso. Tutte queste soluzioni del telaio hanno consentito una concentrazione delle masse verso il baricentro, con evidenti benefici in termini di maneggevolezza, precisione e stabilità in frenata e precisione nella guida, riferiscono da BMW Motorrad. Anche le sospensioni sono nuove: la forcella telescopica a steli rovesciati da 47 mm davanti e l’Evo Paralever dietro, con un collegamento notevolmente più rigido tra sospensione e telaio, insieme a un asse a sgancio rapido con braccio oscillante continuo. Dulcis in fundo i nuovi cerchi in alluminio pressofuso con design a raggi che pesano oltre 1,4 kg in meno rispetto a quelli della precedente generazione, per un peso della R 1300 RS 2026 col pieno di benzina di 245 kg.

Elettronica

Anche la nuova R 1300 RS 2026, dopo la R 1300 R, beneficia del nuovo DSA, Dynamic Suspension Adjustment (optional). Il sistema combina la regolazione dinamica dello smorzamento anteriore e posteriore con una corrispondente regolazione del coefficiente di rigidità della molla a seconda della modalità di guida selezionata, delle condizioni di guida e delle manovre. Sul fronte dell'impianto frenante – doppio disco da 310 mm con pinze radiali e disco da 285 mm con pinza a 2 pistoncini – di serie è presente l'Integral ABS Pro, mentre è disponibile come optional un impianto più sportivo con pinze color titanio.

Riding Mode e aiuti alla guida

BMW: nuova R 1300 RS 2026

La nuova R 1300 RS 2026 è dotata di serie di 3 mappe motore, Eco, Road e Rain, mentre sono optional i riding mode Dynamic e Dynamic Pro. L'MSR, il sistema di regolazione della coppia del motore in fase di rilascio, è anch'esso di serie mentre, sul fronte degli aiuti alla guida, c'è il Dynamic Cruise Control (DCC) con funzione di frenata. Il Riding Assistant, disponibile come optional include invece l’Active Cruise Control (ACC), il Front Collision Warning (FCW), il Lane Change Warning (SWW) e il nuovo Rear End Collision Warning (RECW). Come optional è disponibile anche il cambio ''automatico'' ASA, Automated Shift Assistant. Infine, per la prima volta, il navigatore optional include un sistema di fissaggio elettronico.

Optional

La nuova R 1300 RS 2026 offre una vasta gamma di optional. Oltre alla sella standard sono infatti disponibili 5 ulteriori varianti optional, mentre il nuovo sistema di valigie e topcase offre una capacità rispettivamente di 26 e 29 litri per le borse e di 39 litri per il bauletto. Il tris è elettrificato e può essere sbloccato tramite il sistema di chiusura centralizzata. Sono tutti dotati di illuminazione interna, mentre valigia sinistra e topcase includono una porta di ricarica USB-C. Novità la borsa da serbatoio: per la prima volta è completamente senza cinghie e si aggancia alla moto tramite un anello da serbatoio.

L'arrivo della nuova BMW R 1300 RS 2026 non è stato ufficializzato ma, trattandosi di un model year 2026, è molto probabile la vedremo arrivare in concessionaria nel corso dei prossimi mesi. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno informazioni più precise (di versioni e prezzi vi parleremo in un articolo dedicato).

