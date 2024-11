BMW F 450 GS, a EICMA una enduro stradale per neopatentati. Video

BMW presenta a EICMA 2024 la nuova Concept F 450 GS, una enduro stradale di medio-piccola cilindrata che anticipa il modello di serie che arriverà a quanto pare nel 2025, stabilendo dei nuovi standard nel segmento e strizzando l'occhio alle patenti A2. Clicca Play sulla foto di cover per il nostro video live da EICMA.

Nuova BMW Concept F 450 GS a EICMA 2024

MOTORE Ispirata alla R 1300 GS, la F 450 GS adotta un nuovo bicilindrico in linea sviluppato ex novo (che inevitabilmente equipaggerà in futuro altri modelli) capace di erogare 48 CV di potenza e – dicono in BMW – caratterizzato ''da una elevata propensione a raggiungere alti regimi''. Le sue dimensioni compatte e il peso ridotto sono il risultato dell'uso di materiali leggeri come il magnesio.

CICLISTICA Anche dal punto di vista ciclistico la BMW F 450 GS stabilisce nuovi standard con un telaio progettato da zero, con una forcella a steli rovesciati completamente regolabile e un ammortizzatorecon smorzamento in funzione del carico, per un peso complessivo di 175 kg.

HI-TECH Per quanto riguarda invece la dotazione elettronica, le caratteristiche rilevanti vanno dall’ABS Pro di BMW Motorrad (che dipende dall'angolo di piega) ad un sistema di frenata ad alte prestazioni, fino a modalità di guida configurabili liberamente. Inoltre, con la BMW Connectivity a bordo e il display TFT da 6,5 pollici, è possibile collegare la moto allo smartphone e ad altri accessori.

BMW Concept F 450 GS - Dinamiche

ANTERIORE DA 19'' Sulla versione di serie – spiegano in BMW – sarà regolata al meglio l'altezza della sella così da consentire una migliore accessibilità. Le ruote sono da 19'' davanti e da 17'' dietro ed è probabile l'utilizzo di ruotea raggi incrociati, ma non è da escludere una versione con ruote in alluminio.

