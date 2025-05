BMW Motorrad Concept: che si tratti di una nuovissima S 1000 RR?

BMW Motorrad è in procinto di svelare una nuova moto. Si tratta ovviamente di un Concept – un prototipo – e l'occasione è il Concorso d'Eleganza Villa d'Este: scopriamo di cosa si tratta.

BMW Motorrad Concept

Sul nuovo Concept di BMW Motorrad c'è il più assoluto riserbo ma, guardando il teaser, non si fatica a capire che il prototipo svelato a Villa d'Este – qui il nostro speciale sull'evento – sarà una moto supersportiva. Il look sembra essere affine a quello di S 1000 RR e M 1000 RR, le supersportive attualmente in gamma e rinnovatesi proprio col model year 2025. Sembra quindi impossibile che BMW Motorrad presenti a metà anno un'anticipazione del nuovo model year 2026, quanto, più probabilmente, un primo sguardo alla moto del 2027.

Nuova BMW S 1000 RR 2027? Ecco quando sarà svelato il Concept

Da una parte potrebbe trattarsi della nuova generazione della supersportiva di Monaco, la S 1000 RR 2027, come testimonierebbe anche l'intestazione ''The Quest for the Speed of Light'' – tradotto ''Alla Ricerca della Velocità della Luce'' – ma di telaio e motore non è dato sapere nulla. Il dubbio – tutto personale – che possa trattarsi di una supersportiva elettrica, viene... Per scoprire tutto del BMW Motorrad Concept dovremo attendere venerdì 23 maggio, quando alle ore 19 cadranno i veli e vi racconteremo tutto.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 20/05/2025