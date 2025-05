Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025: gli eventi, le auto e le novità da non perdere

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, organizzato da BMW Group Classic in collaborazione con l’Hotel Villa d’Este, si svolgerà dal 23 al 25 maggio sulle rive del Lago di Como.

Nel suo genere è probabilmente la più prestigiosa al mondo: si tratta di una manifestazione che celebra auto storiche e rarissime provenienti da tutto il mondo.

Ma è anche un evento con diversi appuntamenti aperti al pubblico e il teatro per alcune première di nuovissimi modelli BMW. Vediamo insieme il programma completo, le categorie e gli appuntamenti pubblici per chi non partecipa al concorso.

L'hotel Villa D'Este a Como

Domenica 25 maggio: “Public Day – Il Festival”

Una delle occasioni più attese del weekend sarà il Public Day – Il Festival, che si terrà domenica 25 maggio nei giardini della storica Villa Erba.

L’evento permetterà al grande pubblico di ammirare tutte le vetture partecipanti al Concorso durante una sfilata all’aperto, in un’atmosfera elegante e conviviale adatta a tutte le età.

Sarà l’occasione ideale per vivere da vicino la passione per l’automobile, scoprire auto da sogno e partecipare a un’esperienza immersiva, con attività, installazioni e presentazioni a tema.

In mostra anche la BMW i5 Flow Nostokana, Art Car dell'artista sudafricana Esther Mahlangu.

Sabato 24 maggio: “Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht”

Torna anche il celebre format “Amici & Automobili”, un ritrovo informale per appassionati, club e comunità automobilistiche provenienti da tutto il mondo.

Il parco di Villa Erba ospiterà oltre 150 veicoli storici, tra cui molte icone italiane, in una cornice rilassata e festosa.

BMW Concept SkyTop: concept car presentata a Villa d'Este 2024

Villa d’Este BMW: le anteprime 2025

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este sarà anche palcoscenico per importanti anteprime mondiali firmate BMW Group.

BMW presenterà una sportiva elegante pensata per due.

BMW Motorrad svelerà un prototipo a due ruote votato alla performance estrema.

BMW M GmbH porterà sul Lago di Como diversi modelli ad alte prestazioni, tra cui una world premiere.

L'hotel Villa D'Este, teatro del Concorso d'Eleganza più prestigioso al mondo

Due giornate di vendite tra rarità e modelli iconici

Tra gli eventi di Villa d’Este dedicati alle auto storiche Broad Arrow Auctions, società del gruppo Hagerty, organizzerà due aste ufficiali nel weekend:

Sabato 24 maggio : asta esclusiva di modelli BMW, tra cui una BMW 507 Serie II del 1958.

Domenica 25 maggio: asta multi-brand aperta a collezionisti e curiosi.

Entrambe si svolgeranno nei giardini di Villa Erba e offriranno un’occasione unica per acquistare veicoli da collezione d’altissimo livello.

Scopri le auto già disponibili su broadarrowauctions.com.

Auto storiche nei giardini di Villa d'Este

Anche quest’anno, il prestigioso evento vedrà la partecipazione di circa 50 vetture storiche, suddivise in otto classi tematiche, ognuna rappresentativa di un’epoca o stile automobilistico specifico. A queste si aggiunge una categoria speciale riservata alle concept car più innovative del momento.

Otto classi tematiche per raccontare un secolo di auto

Le auto partecipanti saranno valutate da una giuria internazionale che assegnerà il “Trofeo BMW Group – Best of Show”. Le classi in gara per il 2025 saranno:

Class A – Glorious Excess: Auto di lusso estremo prodotte tra il 1920 e il 1940.

Class B – Sculpture in Motion: bolidi degli anni ’30, periodo noto per l’“arms race” automobilistica.

Class C – Renaissance: il risveglio delle sportive europee dopo la Seconda guerra mondiale.

Class D – Titans of the Track: vetture da corsa nate per vincere.

Class E – Frozen in Time: auto conservate in condizioni originali, datate tra il 1900 e il 1973.

Class F – Go Big or Go Home: l’eccesso automobilistico dagli anni ’80 ai primi anni 2000.

Class G – Vanishing Act: Modelli iconici ormai fuori produzione ma ancora celebrati.

Class H – Style Matters: Lusso e raffinatezza prima dell’arrivo della modernità.

Il premio finale: un orologio d’eccellenza

Il vincitore del “Trofeo BMW Group – Best of Show” riceverà un esclusivo A. Lange & Söhne 1815 CHRONOGRAPH, realizzato in oro bianco con incisione personalizzata. Un simbolo del legame tra precisione meccanica e arte automobilistica.

Premi speciali e giudizi pubblici

Oltre al trofeo principale, verranno assegnati numerosi riconoscimenti: dalla Coppa d’Oro scelta dal pubblico, al Trofeo del Presidente consegnato da Helmut Käs, passando per il “Trofeo Il Canto del Motore”, conferito per il miglior sound del motore dal celebre tenore Jonas Kaufmann.

Premi anche per le concept car, in una categoria speciale

Il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2025 prevede anche aste di auto storiche

Il 2025 segna tappe fondamentali nella storia dell’automobile:

85 anni dalla Mille Miglia del 1940 : in mostra tutte le BMW 328 originali superstiti, tra cui la celebre “Trouser Crease Roadster”.

50 anni della BMW Serie 3 : esibizione speciale a Villa Erba.

70 anni delle BMW 507, 503 e Isetta : auto che hanno definito un’epoca.

50 anni delle BMW Art Cars : in mostra l’Art Car n.13 di Sandro Chia.

100 anni della Rolls-Royce Phantom: la storia del lusso su quattro ruote.

Rolls Royce Phantom festeggia il centenario a Villa d'Este 2025

Quando si svolge il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025?

Dal 23 al 25 maggio 2025, presso Villa d’Este e Villa Erba, sul Lago di Como.

Quali eventi sono aperti al pubblico?

Il Public Day – Il Festival (domenica 25 maggio) e l’evento “Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht” (sabato 24 maggio).

Come acquistare i biglietti?

I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale: concorsodeleganzavilladeste.com/packages-tickets.

Cosa si può vedere durante il Public Day?

Tutte le auto iscritte al concorso in sfilata, concept car, anteprime mondiali e attività nei giardini di Villa Erba.

Chi può partecipare all’asta di Broad Arrow Auctions?

Chiunque, previo acquisto del biglietto d’ingresso. È possibile anche proporre veicoli per la vendita.

Quali sono le auto più rare in mostra?

Tra le più pregiate, BMW 328 Mille Miglia del 1940, BMW 507 del 1958, Art Car n.13 e molte altre rarità esclusive.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/05/2025