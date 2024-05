Svelata la BMW Serie 3 2024: tutte le novità del (secondo) facelift

Già aggiornata due anni fa, la BMW Serie 3 nelle versioni berlina e Touring si presenta per il 2024 con un nuovo aggiornamento: niente ricambio generazionale, dunque, ma una serie di affinamenti per lo più tecnici e tecnologici. Soprattutto a vantaggio delle versioni più elettrificate.

BMW Serie 3 2024 berlina e Touring

Lo stile della rinnovata Serie 3 non cambia: rimane quello già introdotto con il restyling di due anni fa, ritenuto dalla Casa ancora attuale. Per rinfrescarlo, BMW introduce però quattro nuovi colori: Arctic Race Blue Metallic, Vegas Red Metallic, Frozen Pure Grey Metallic e Frozen Portimao Blue. Il pacchetto M Sport (di serie sulla M340i) adotta poi nuovi cerchi M da 19 pollici disponibili in Jet Black o con finitura bicolore. È inoltre possibile specificare un cerchio BMW Individual da 19 pollici con finitura bicolore. Non manca una selezione di componenti M Performance, per rendere più grintosi i modelli standard, avvicinandoli alle BMW M propriamente dette. Nel menu troviamo una griglia in fibra di carbonio, splitter e calotte degli specchietti, nonché battitacco, spoiler e diffusori.

BMW Serie 3 2024, il frontale

All'interno, BMW Serie 3 2024 mostra un rinnovamento più evidente, con un volante di nuovo design, nuovi rivestimenti e luci ambient aggiornate: regolabili su nove colori diversi e utilizzate dall'auto per avvisare il conducente di eventuali porte aperte e chiamate in arrivo. Lato tecnologie, debutta anche su questo modello il sistema operativo 8.5 per l'infotainment. Ciò porta in dote le scorciatoie Quickselect, che secondo BMW rendono più immediato regolare ventilazione e climatizzazione benché la Serie 3 continui a non avere comandi fisici per il clima, affidandosi invece completamente al touchscreen e ai comandi vocali.

BMW Serie 3 2024, il volante

Tra gli aggiornamenti che interessano tutta la gamma, BMW afferma che il telaio dell’auto è stato sottoposto a un “rigoroso lavoro di sviluppo”, per ottenere un “notevole aumento del comfort in tutte le situazioni di guida, senza alcuna perdita della consueta dinamica della Serie 3”. In particolare, la Serie 3 aggiornata adotta un montaggio più rigido per collegare gli ammortizzatori posteriori alla carrozzeria, a dare una manovrabilità più precisa e un maggiore comfort di marcia. Nella modalità di guida Comfort, poi, lo sforzo sullo sterzo è stato ridotto per rendere ancora meno faticosa la guida quotidiana. Nella nuova gamma il cambio automatico a 8 rapporti è di serie su tutte le versioni.

BMW Serie 3 2024, la console centrale

LA GAMMA Al netto di eventuali scelte di marketing legate ai singoli Paesi, rimangono in produzione le motorizzazioni Diesel: da 2,0 a 3,0 litri di cilindrata, a 4 o 6 cilindri e tutte dotate di tecnologia mild-hybrid. Si va dalla BMW 318d alla M340d xDrive, pssando per 320d a trazione posteriore e xDrive e per la 330d xDrive, con potenze da 150 a 340 CV. Lato benzina la suddivisione e le architetture dei motori sono simili, con la BMW 318i ad aprire il listino con i suoi 156 CV e la M340i xDrive a chiuderlo verso l'alto con i suoi 374 CV mild-hybrid (unica elettrificata leggera tra i modelli che bevono la ''verde''). La grande novità è l’introduzione di una nuova batteria più grande per le versioni plug-in hybrid 330e a trazione posteriore e xDrive. La potenza combinata del motore a benzina e del motore elettrico è di 292 CV e il nuovo accumulatore da 19,5 kWh consente un’autonomia fino a 101 km a fronte di una ricarica completa, che richiede 2h15m da una presa a 11 kW.

Motori 4 o 6 cilindri, da 2,0 a 3,0 litri, benzina, diesel e plug-in hybrid Potenze da 150 a 374 CV Batteria (330e) 19,5 kWh Autonomia (330e) 101 km Ricarica 2h15' a 11 kW Trazione posteriore o integrale secondo i modelli Cambio automatico a 8 rapporti Dimensioni 4,71 x 1,83 x 1,45 m Bagagliaio versioni PHEV/benzina e Diesel da 375/480 litri (Sedan) - da 410/500 litri (Touring)

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/05/2024