BMW SkyTop: la nuova concept al concorso d'eleganza di Villa D'Este

Immaginate la scena: il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2024, un evento che trasuda classe e prestigio da ogni angolo. È proprio qui, tra auto d’epoca mozzafiato e paesaggi incantevoli, che la BMW ha deciso di svelare al mondo la sua ultima creazione, la Concept Skytop. Questo gioiello a quattro ruote è una cabriolet a due posti secchi di altissima gamma, un concentrato di lusso e tecnologia che promette di far girare la testa a molti. Prende spunto dalla Serie 8 Cabriolet, ma dimenticatevi della solita routine: l’unica cosa che hanno in comune è il parabrezza anteriore. Il resto è tutto nuovo, un omaggio all’arte e alla maestria dei grandi carrozzieri italiani come Bertone e Touring. Ed è proprio in questo solco di tradizione e innovazione che si inserisce il cuore pulsante della Skytop: un robusto V8 vecchia scuola che batte sotto il lungo cofano.

BMW Concept SkyTop: la base è la stessa di Serie 8

MOZZAFIATO Non si tratta di una semplice auto, ma di un’esperienza. Più lunga, più larga e più bassa della Serie 8, la Concept Skytop gioca con le proporzioni e l’equilibrio in modo magistrale. Niente eccessi, solo pura eleganza. Il frontale della Skytop è un capolavoro di discrezione: il famoso doppio rene BMW è presente, ma senza esagerazioni. I LED sono stati calibrati per non superare l’intensità delle luci diurne, rendendo la calandra protagonista ma senza rubare la scena. E i fari? I più sottili mai visti su una BMW, con due segmenti LED divisi, uno stilema tipico della casa bavarese. Il cofano è una sinfonia di linee scolpite, con una dorsale centrale che sembra continuare sul portellone posteriore. Di lato, l’eleganza regna sovrana: niente maniglie, solo una piccola appendice a forma di pinna alla base della linea di cintura, un dettaglio già visto sulla Vision Neue Klasse X e che potrebbe preannunciare una nuova tendenza per le future BMW.

BMW Concept SkyTop: sotto il cofano un motore V8

DESIGN ICONICO I cerchi in lega da 21 pollici sono ispirati alle turbine di un aereo, un chiaro omaggio alle origini aeronautiche della BMW. E al posteriore, altri richiami affascinanti: i fanali sottili ricordano la leggendaria Z8, mentre il teak del portellone richiama i motoscafi di lusso come i Riva, creando una connessione tra l’abitacolo e la struttura posteriore. Il tetto della Skytop è una chicca: diviso in due parti, si monta e smonta a mano e si alloggia nel bagagliaio, rivestito in cuoio pregiato. Una volta montato, il tettuccio conferisce alla Skytop un carattere completamente nuovo, con una finestratura schiacciata e sportiva, in cui spicca il mitico gomito di Hoffmeister.

BMW Concept SkyTop: gli interni sono elegante e minimalisti

ARTIGIANALITÀ Come anticipato, la Concept Skytop rinuncia ai sedili posteriori e trasforma l’abitacolo in un piccolo salotto per soli due fortunati. L’impostazione della plancia non cambia rispetto alla Serie 8, ma a variare sono i dettagli. Gli inserti, solitamente neri o satinati, qui sono rivestiti in cuoio o colorati nella stessa tinta. E parlando di pelle, le trame delle impunture e delle rifiniture si ispirano alle borse o alle scarpe di lusso, mentre la sagomatura dei sedili integrali richiama le selle da equitazione. Infine, non possono mancare gli Swarovski, che aggiungono un tocco di luce al volante e al tunnel centrale, colorati in varie tonalità. Ci sono voluti sei mesi di lavoro per realizzare la Concept Skytop che, essendo nata da una costola della Serie 8 Cabriolet, è marciante e pronta all’80% circa per la produzione. Dopo il successo della Z4 Touring nel 2023, BMW non esclude la possibilità di produrre una serie limitata della Skytop, a seconda del feedback raccolto durante il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este e altri eventi esclusivi a cui parteciperà.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 27/05/2024