BMW iX 2025: l'elettroSUV cambia volto e sarà più performante. Eccolo in azione

Anche per il maxi SUV elettrico BMW iX è arrivata l’ora di un bel passaggio in sala make-up. Il prototipo camuffato dello sport utility bavarese è stato visto durante una serie di collaudi su strada e sotto le pellicole mimetiche si possono intravedere le modifiche al suo design, di per sé già molto audace. L’aggiornamento di metà ciclo permetterà di affrontare il resto della sua prossima vita commerciale iniziata nel 2021 e le immagini hanno rivelato che i lavori sono a buon punto anche se i tempi del debutto non sono maturi. Dopo essere stata nelle concessionarie per circa tre anni, BMW mette mano sia al design sia a quello che troveremo sottopelle, con una messa a punto tanto più importante vista la lista sempre più lunga di rivali che dovrà affrontare.

BMW iX 2025: arriva l'anno prossimo il maxi SUV elettrico aggiornatoCAMBIO DI LOOK DAVANTI E DIETRO La BMW iX 2025 mostra le modifiche sia davanti sia dietro, che è una scelta coerente con la necessità di dare un nuovo volto al prossimo modello. Entrambi i gruppi ottici con tecnologia full LED e Laser LED saranno oggetto di modifiche. Allo stesso modo, la calandra sarà aggiornata. Attenzione da prestare anche al paraurti anteriore, al quale verrà data una forma più aggressiva e moderna. Naturalmente, BMW approfitterà dell’occasione per aumentare le opzioni di personalizzazione degli esterni con nuovi elementi di design, nuovi cerchi e inedite sfumature della carrozzeria. Tuttavia, il pacchetto M Sport, che definisce il carattere più dinamico del SUV, farà parte della dotazione di serie.

BMW iX 2025: cambia davanti e dietro ma debuttano anche motori più efficientiPIÙ CAVALLI E MIGLIORE EFFICIENZA Trattandosi di un veicolo elettrico al 100%, tutti gli occhi saranno puntati su batterie e motori. A quanto pare la iX sarà dotata di unità elettriche più potenti ed efficienti con l'obiettivo di migliorare le prestazioni senza compromettere l'autonomia. Per esempio, il nuovo modello potrà percorrere più di 600 chilometri con una singola carica, secondo BMW e la gamma sarà coronata da una nuova versione ad alte prestazioni: la iX M70 xDrive, una variante che andrà ben oltre la barriera dei 620 CV. La nuova iX sarà presentata quasi certamente entro il primo trimestre del 2025. Poco dopo, come è consuetudine in BMW, verranno aperti gli ordini.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/05/2024