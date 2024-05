Nuova BMW M4 CS, è lei l'arma letale? Il video POV dal 'Ring

Più motore (550 CV) rispetto a nuova M4 Competition, meno peso ("quasi" come M4 CSL), assetto pistaiolo. In vendita da fine maggio

Quando credi ormai di averle passate in rassegna tutte, ecco il dulcis in fundo. L'attuale generazione di BMW M3 e BMW M4 è sin qui stata prodiga di versioni speciali: mancava un tassello, mancava M4 CS. Che sia lei la classica quadratura del cerchio? Perché la sigla CS (vedi anche M3 CS, sul mercato dal 2023) combina un motore potenziato, una messa a punto delle sospensioni più mirata e un peso a vuoto più leggero. Ah, e la trazione integrale. Dame und Herren, nuova BMW M4 CS ''ciak, azione''. Video e fotogallery sotto l'articolo.

MOTORE Nuova M4 CS (dove la sigla sta per Competition Sport) monta lo stesso benzina 6 cilindri in linea da 3,0 litri ''S58'' potenziato da due turbocompressori di tutte le M3 e M4 di ultima release, tuttavia ora eroga 550 CV di potenza (+20 CV rispettto a M4 Competition M xDrive 2024) e una coppia di 650 Nm (uguale). Tra le modifiche all’interno del motore: un albero motore più leggero e una riduzione delle perdite per attrito. Cresce così la reattività del propulsore e la disponibilità a salire di giri.

Il 6 cilindri in linea biturbo eroga 550 CV

TRASMISSIONE Il super 6 cilindri è dunque collegato allo scattante cambio automatico a 8 rapporti e al sistema di trazione integrale xDrive. La configurazione è fondamentalmente orientata al posteriore, ma tra le modalità di guida è possibile selezionare un'inclinazione ancora più marcata verso il retrotreno (modalità Sport 4WD), oppure disaccoppiare del tutto l'asse anteriore (modalità 2WD). La potenza inviata all’asse posteriore è ancora gestita dal differenziale posteriore attivo BMW, sistema che è in grado di gestire la coppia meccanica e di bloccarsi in modo intelligente in caso di forte accelerazione.

Trazione integrale, ma ''sbilanciata'' al posteriore

PERFORMANCE BMW dichiara un tempo da 0 a 100 km/h di soli 3,4 secondi, cioè 0,3 più veloce della M4 CSL a trazione posteriore e 0,1 secondi più veloce di M4 Competition xDrive. Da 0 a 200 km/h, M4 CS richiede solo 11,1 secondi. Con pacchetto M Driver, velocità massima portata a 300 km/h.

''0-100'' in 3 secondi e 4. E' l'M4 più veloce

CORSAIOLA Un altro punto in cui M4 CS differisce dal resto della gamma M4 è la sospensione, che è stata abbassata e irrigidita. La cinematica degli assi, le impostazioni della campanatura delle ruote, le barre antirollio, la rigidità delle molle e la messa a punto degli ammortizzatori sono tutti calibrati sui gusti CS. Idem per il design più leggero delle ruote forgiate da 19 e 20 pollici, sfalsate tra avantreno e retrotreno in stile CSL e avvolte in Michelin Pilot Sport Cup 2 (optional le Cup 2R, focalizzate sulla pista). A proposito: sulla Nordschleife del Nürburgring, il punto di riferimento, nuova BMW M4 CS registra un crono ufficiale e verificato di 7:21:989. Nel video ''point of view'', eccola in azione al 'Ring.

CARBON FEVER Come per tutti i modelli BMW CS, è disponibile una varietà di elementi in fibra di carbonio su misura per ridurre il peso complessivo, comprese le sostituzioni in carbonio per il cofano, lo splitter anteriore, il diffusore posteriore, gli inserti delle portiere, la console centrale e i sedili avvolgenti. Ciò che manca è semmai l’esclusivo cofano del bagagliaio in carbonio della M4 CSL, con la sua caratteristica coda d’anatra. BMW non conferma una cifra ufficiale sul peso, ma dovrebbe essere compreso tra i 1.625 kg della CSL e i 1.850 kg della M4 Competition xDrive standard.

Il caratteristico diffusore in carbonio

DESIGN Oltre agli aggiornamenti prestazionali, nuova BMW M4 CS riprende anche piccoli aggiornamenti stilistici e tecnologici da M4 MY24, tra cui un nuovo set di fari, che qui integrano ancora la firma gialla all'interno delle luci di marcia diurna (le leggi UE consentono il giallo solo quando i fari principali sono attivi), un nuovo cruscotto, il nuovo volante e l'ultima interfaccia digitale di BMW.

Gli interni: profumo di pista

VERDE INFERNO M4 CS significa infine una gamma di opzioni di colore e finiture su misura, con finitura lucida o “Frozen”. Queste includono il colore di lancio, che è una versione Frozen del Le Mans Green disponibile sulla vettura standard, nonché un'opzione dorata per il design dei cerchi forgiati.

Cerchi dorati ne abbiamo?

LANCIO BMW M4 CS in vendita in Italia da fine maggio 2024. Il prezzo deve ancora essere confermato, ma è logico prevedere una cifra di qualche (decina di) migliaia di euro superiore ai 111.800 euro di M4 Competition M xDrive (ma inferiore ai 188.000 euro di M4 CSL). Probabile anche una tiratura più limitata, rispetto a M4 ''base''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/05/2024