BMW i4, lifting e nuova versione bi-motore per non perdere di vista Tesla

Modifiche a esterni e interni, nuova variante a trazione integrale. Aggiornamenti anche per la gemella Serie 4 Gran Coupé. Video anteprima

Un mercato di nicchia, quello delle coupé 4 porte fascia premium, ancor più di nicchia se il campo di gioco è l'alimentazione full electric. Poco importa: la competizione è assai serrata, non ti puoi permettere di prenderti una pausa. Specie se il benchmark si chiama Tesla, ed è un competitor imprevedibile. Ad Auto China 2024, alias Salone di Pechino, ecco l'aggiornamento 2024 di BMW i4 e Serie 4 Gran Coupé, l'una 100% elettrica, l'altra ancora legata ai propulsori tradizionali (o elettrificati solo in forma minima). In video, la ripetizione della cerimonia della world premiere: salta al minuto 21:10, prima la protagonista è nuova Mini Aceman.

NUOVA i4 In realtà, le novità sono piuttosto circoscritte. BMW i4 è ora disponibile in quattro varianti di modello: debutta in gamma nuova i4 xDrive40, con trazione integrale elettrica, potenza di sistema di 401 CV e un'autonomia fino a 548 km nel ciclo WLTP. La nuova versione si aggiunge alle preesistenti i4 M50 xDrive (sempre integrale, ma da 544 CV), i4 eDrive40 e i4 eDrive35, ambedue a trazione posteriore e con potenze, rispettivamente, di 340 CV e 286 CV.

BMW i4 (2024), nuova versione xDrive40

NUOVA SERIE 4 GRAN COUPÈ Dal canto suo, BMW Serie 4 Gran Coupé MY24 è sempre disponibile con una varietà di motori che include il 6 cilindri in linea a benzina da 374 CV di M440i xDrive Gran Coupé (l'unica motorizzazione non provvista di tecnologia mild hybrid 48 volt), oltre a due motori a benzina a 4 cilindri, un'unità diesel a 6 cilindri in linea e un diesel a 4 cilindri. Tutte le unità sono associate di serie a cambio automatico Steptronic Sport a 8 rapporti.

BMW Serie 4 Gran Coupé 2024

INTERNI Entrambi i modelli ottengono nuovo cruscotto e console centrale, che presenta prese d'aria più sottili rispetto a prima, e nuovi elementi decorativi. L’imponente sistema di infotainment e la strumentazione a doppio schermo è ora montato di serie su tutta la gamma ed è completo dell’ultima interfaccia digitale BMW, con tanto di visualizzazione in realtà aumentata opzionale per il sistema di navigazione. Altro? Un nuovo design del volante, nuove finiture dei rivestimenti.

BMW i4 (2024), i nuovi interni

ESTERNI All'esterno i cambiamenti sono più sottili: nuovi fari a LED adattivi, luci posteriori laser come quelle viste per la prima volta su BMW M4 CSL un paio di anni fa. Non mancano una gamma di nuovi colori e opzioni di cerchi sia per i modelli a benzina che elettrici, insieme a nuovi inserti della griglia sulle versioni M Performance.

BMW Serie 4 Gran Coupé 2024, il cambio Steptronic Sport è di serie

IL LANCIO Sia l'edizione 2024 di BMW i4, sia il restyling di Serie 4 Gran Coupé, dovrebbero iniziare a raggiungere i clienti entro luglio 2024. Ci aggiorniamo presto per i nuovi prezzi.

BMW i4 e Serie 4 Gran Coupé 2024: vendite da luglio

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/04/2024