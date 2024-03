BMW i5 Flow Nostokana: arte e tecnologia si fondono in un'auto unica (video)

BMW è uno dei marchi più attenti al mondo del lifestyle e dell’arte. Tanto che negli anni ha proposto diverse collaborazioni con artisti di fama mondiale, che hanno realizzato modelli unici usando un’auto della casa tedesca come tavolozza per dare libero sfogo al loro estro; ricordate la M1 di Andy Warhol? Ebbene, oggi arriva un altro esempio di collaborazione, questa volta progettata con l'artista sudafricana Esther Mahlangu, che ha realizzato qualcosa di unico al mondo. Quest’opera prende il nome dal primo figlio della Mahlangu, si chiama BMW i5 Flow Nostokana, ed è stata presentata all’evento di arte contemporanea Frieze di Los Angeles. L’artista ha usato una tecnologia di cambio colore che già abbiamo già visto sulla carrozzeria di una BMW, ma migliorata in collaborazione con E Ink. La tecnologia conta su 1.349 sezioni di pellicola (ciascuna contenente diversi milioni di microcapsule) che possono essere controllate elettronicamente individualmente, consentendo alla berlina i5 di visualizzare animazioni luminose artistiche applicando una tensione elettrica.

BMW i5 Flow Ostokana: l'artista sudafricana Esther Mahlangu TECNICA UNICA AL MONDO BMW ha installato due strisce sul tetto, sul cofano, sui profili laterali e sulla sezione posteriore. L'animazione è accompagnata da musiche composte da Renzo Vitale, Direttore Creativo del Suono di BMW Group. Utilizzando la voce di Mahlangu e il suono dei pennelli di piume che usava per dipingere, combinati con il rumore prodotto dalle matite colorate usate nello studio di design di BMW e le note acustiche del display touch dell'i5, è stato creato un mix sonoro unico che si intensifica in linea con l'animazione. Ma più delle parole, meglio guardare e ascoltare l’opera direttamente dal video.

UNA COLLABORAZIONE DURATURA Questa non è la prima volta che Mahlangu, nota per i suoi dipinti Ndebele, lavora su BMW Art Cars. Nel 1991, ha lavorato alla dodicesima auto di Monaco basata su una BMW 525i, guadagnandosi il titolo di prima donna e prima africana a farlo. Da allora ha lavorato su una BMW 740iL e, più recentemente, su una Rolls-Royce Phantom. Detto questo, la nuova auto artistica non è la prima BMW a utilizzare la tecnologia E Ink. Nel 2022, il SUV elettrico iX ha svelato le sue doti camaleontiche al CES di Las Vegas 2022, passando dal bianco al nero con la semplice pressione di un pulsante. La i Vision Dee aveva 240 sezioni di pellicola che cambia sfumatura, consentendo al concept di visualizzare fino a 32 colori e La sua ultima evoluzione mostra ancora più colori e motivi.

BMW i5 Flow Ostokana: la berlina elettrica con la sua carrozzeria multicoloreESEMPLARE CHE ONORA LA STORIA BMW ''La BMW i5 Flow Nostokana onora la storia del marchio BMW e continua nel nostro impegno culturale globale in un modo unico. Unisce arte e design attraverso una tecnologia progressiva. Qui, la tecnologia stessa diventa arte'', ha affermato Adrian van Hooydonk, direttore del Design del Gruppo BMW. A questo punto sembra quasi certo che BMW continuerà a migliorare questa tecnologia di cambio colore e non passerà molto tempo prima che venga lanciata come opzione sui veicoli costruiti sulla prossima piattaforma elettrica del marchio, la Neue Klasse. Tuttavia, per adesso, la BMW i5 Flow Nostokana rimarrà un pezzo unico.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/03/2024