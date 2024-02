BMW Active Lane Change: come avviare un cambio di corsia... con gli occhi

Sono tante le novità previste in casa BMW per il 2024. Del facelift della Serie 4 Coupé e Cabrio e dell'introduzione del pacchetto con cambio manuale sulla Z4 M40i vi abbiamo già parlato, qui ci soffermeremo invece su una nuova tecnologia che permetterà di avviare il cambio di corsia con la sola imposizione... degli occhi.

SENZA MANI Non si tratta di un nuovo numero del celebre mago Oronzo impersonato da Raul Cremona, bensì della Active Lane Change, una nuova tecnologia di assistenza alla guida integrata nel sistema Highway Assistant, a sua volta parte del pacchetto Driving Assistance Professional che consente una guida vigile a mani libere fino a circa 130 km/h, là dove le condizioni e i limiti di velocità lo consentono. Grazie all'Active Lane Change, i proprietari di una BMW saranno in grado di avviare un cambio di corsia semplicemente guardando uno specchietto.

Nuova BMW Serie 5 2023, vista laterale

COME FUNZIONA Il sistema viene descritto da BMW come ''primo nel suo genere'' e, in pratica, suggerisce al conducente quando effettuare un cambio di corsia attraverso un messaggio. Ricevuto questo, ciò che il guidatore dovrà fare è semplicemente guardare lo specchietto laterale corrispondente alla direzione verso cui avverrà il cambio di corsia. A quel punto l'Active Lane Change effettuerà automaticamente i movimenti di sterzata necessari. Non ci sarà nemmeno più bisogno di azionare manualmente l'indicatore di direzione. Secondo BMW, questa interazione ''offre un livello di comfort e sicurezza unico nel settore automobilistico''.

VEDI ANCHE

QUANDO ARRIVA La nuova tecnologia di attivazione oculare sarà introdotta sulla nuova Serie 5 (qui la prova) e aggiunta alla iX a partire da marzo di quest'anno, mentre ad aprile arriverà anche sui modelli X5, X6 (escluse le versioni M Competition) e X7.

Nuova BMW X5

ALTRE NOVITA' Oltre all'Active Lane Change, altre novità tecnologiche arriveranno sui modelli BMW. L'app di navigazione è stata migliorata per offrire informazioni più aggiornate sulle stazioni di ricarica. Si prevede poi una migliore integrazione di Siri, l'assistente vocale di Apple, per il quale non sarà più necessario premere un pulsante per riattivare il controllo vocale. Infine, dalla primavera anche l'app My BMW riceverà un aggiornamento arricchendosi del Comfort Access con BMW Digital Key Plus. È stata ridisegnata la visualizzazione della mappa per consentire di selezionare o improtare destinazioni di navigazione, migliorando così anche la funzione di ricerca. L'app terrà poi trccia del comportamento di guida dei proprietri, suggerendo quale BMW elettrica puà essere più adatta. Secondo il costruttore tedesco, questo è ''destinato a suscitare interesse tra gli utenti di veicoli con motore a combustione verso il passaggio a un modello elettrico''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/02/2024