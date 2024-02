BMW Serie 5 Touring 2024: elettrica, diesel, plug-in hybrid...in quest'ordine!

Dopo quasi un anno di attesa, di anticipazioni, di bozzetti e di supposizioni...signore e signori ecco a voi la nuova BMW Serie 5 Touring 2024. La generazione G61 non tradisce le sue radici, cercando di rimanere una delle station wagon di lusso più pratiche e all'avanguardia presenti sul mercato. Come già fatto con la berlina (qui la nostra prova) lo sguardo è rivolto al futuro, inteso come elettrificazione, tant'è che fin da subito la Serie 5 Touring sarà disponibile in diverse motorizzazioni a zero emissioni, segnando una svolta significativa -e decisiva - per il modello. Ecco, dunque, tutte le novità della prossima wagon tedesca, pronta a sbarcare nei concessionari italiani a partire dal mese di maggio.

Nuova BMW Serie 5 Touring 2024: entro l'estate arriverà il diesel 3.0 litri sei cilindri in linea

La Touring, seguendo l'esempio della berlina, cresce nelle dimensioni e si allunga ora fino a 5,06 metri (+97 mm), si allarga fino a 1,90 metri (+32 mm) e si alza a 1,52 metri (+17 mm), con un passo migliorato di due centimetri, che raggiunge quasi i tre metri. Questo significativo incremento nelle dimensioni si traduce - ovviamente - in un maggiore spazio sia per i passeggeri sia per il bagaglio. BMW ha dedicato particolare attenzione all'ottimizzazione della capacità di carico - qualità che fa la differenza su una station wagon - ampliando l'apertura e portando il volume minimo a 570 litri, con la possibilità di raggiungere i 1.700 litri reclinando gli schienali dei sedili posteriori. Ci sono poi il vano sotto al piano di carico e le tasche laterali, che offrono ulteriore praticità per riporre oggetti, borse o il cavo di ricarica per i modelli elettrici e plug-in hybrid.

Nuova BMW Serie 5 Touring 2024: l'abitacolo è con il nuovo Curved display

All'interno la nuova Serie 5 Touring promette un'esperienza di intrattenimento esclusiva e... inclusiva. Il cuore del nuovo modello è rappresentato dal BMW Curved Display, una combinazione tra l'Information Display da 12,3 pollici e il Control Display da 14,9 pollici. Ogni dettaglio è degno di un'auto di lusso: dai sedili completamente rinnovati al volante appiattito nella parte inferiore, fino al tunnel centrale, ripensato per integrare in maniera ottimale i comandi e le funzioni essenziali. Per quanto riguarda i materiali, la Serie 5 Touring offre una scelta esclusiva di rivestimenti in pelle ''vegana'', disponibili in varie colorazioni, mentre gli optional consentono di personalizzare ulteriormente l'abitacolo. Tra le varie opzioni, il tetto panoramico fisso e il sofisticato impianto audio surround Bowers & Wilkins, dotato di ben 18 altoparlanti, per un'esperienza acustica davvero notevole. Chi vuole un'auto super esclusiva, può scegliere le colorazioni esterne BMW Individual, da abbinare a cerchi in lega disponibili fino a 21 pollici. Inoltre, i pacchetti M Sport, M Sport Pro e M Carbon Exterior permettono di conferire all'auto un look ancora più sportivo e aggressivo.

Nuova BMW Serie 5 Touring 2024: i freni sportivi M sono disponibili in opzione

In tema di tecnologia e prestazioni, la Serie 5 Touring offre una vasta gamma di equipaggiamenti tecnici, tra cui le sospensioni sportive M, l'impianto frenante M e l'Adaptive Chassis Professional. Quest'ultimo è di serie nella versione i5 M60 xDrive e include ammortizzatori a controllo elettronico, l'Integral Active Steering, l'Adaptive M Chassis Professional e l'Active Roll Comfort, una tecnologia che garantisce una stabilizzazione ''attiva'' della vettura, riducendo al minimo il rollio in curva. Infine, per rendere le manovre di parcheggio ancora più semplici e intuitive, è disponibile il Parking Assistant Professional, che permette di controllare le manovre automatizzate di parcheggio e di movimento fino a 200 metri di distanza dal veicolo, utilizzando semplicemente uno smartphone.

Nuova BMW Serie 5 Touring 2024: la capacità di ricarica raggiunge i 205 kW

Per la prima volta nella storia della Serie 5 il cuore dell'offerta propulsiva è rappresentato dall'elettrico. Le versioni denominate i5 saranno disponibili sin dall'inizio della commercializzazione in due differenti versioni: eDrive40 e M60 xDrive. La prima è spinta da un motore posteriore da 340 CV e 430 Nm, in grado di far raggiungere i 100 km/h in 6,1 secondi nella modalità Sport Boost o con l'attivazione del Launch Control. La M60 xDrive, invece, sfrutta due unità elettriche (una sull'avantreno e una sul retrotreno) per offrire trazione integrale e prestazioni da super sportiva: con 601 CV e 820 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, con una velocità massima limitata a 230 km/h. Entrambe le varianti montano una batteria da 81,2 kWh posizionata nel sottoscocca, l'autonomia omologata nel ciclo WLTP è compresa tra 445 e 506 km per la i5 M60 xDrive Touring e tra 483 e 560 km per la i5 eDrive40 Touring. La ricarica in corrente continua è supportata fino a 205 kW.

Nuova BMW Serie 5 Touring 2024:il diesel da 197 CV rimane in gamma

L'elettrica non sarà comunque l'unica motorizzazione disponibile per la Serie 5 Touring 2024. Sin dal debutto ci saranno anche la 520d a trazione posteriore e la 520d xDrive con - per entrambe - il motore da 2.0 litri quattro cilindri turbodiesel da 197 CV e 400 Nm di coppia, dedicate ai grandi viaggiatori. Entro l'estate 2024 la gamma gasolio sarà poi completata con l'introduzione dell'unità 3.0 litri sei cilindri in linea, un grande classico BMW. Per quanto riguarda i benzina, la nuova Serie 5 Touring sarà proposta in due configurazioni ibride plug-in, mentre al vertice dell'offerta ci sarà la super sportiva M5 Touring - un gradito ritorno - anch'essa ibrida plug-in ma con motore 4.4 litri V8 e potenza compresa tra i 700 e i 750 CV (qui alcune informazioni a riguardo). Attualmente BMW non ha ancora comunicato i prezzi per il mercato italiano, quindi...stay tuned!

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 07/02/2024