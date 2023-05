Pagani Automobili per la prima volta a Villa d'Este con Huayra Codalunga

Per la prima volta nella sua storia, Pagani Automobili sarà presente al Concorso d’Eleganza Villa d’Este che si terrà dal 19 al 21 maggio sul Lago di Como. La kermesse, suddivisa in diverse categorie, prevede dal 2002 un premio specifico assegnato ai prototipi più affascinanti, che rappresentano il punto di collegamento ideale tra il passato e il futuro dell’automobile. La partecipazione all’appuntamento di Cernobbio segna quindi un ulteriore passo verso l’evento celebrativo del 25° Anniversario del brand Pagani, che si svolgerà nel cuore di Modena dal 16 al 18 giugno 2023 (qui il programma completo dell’evento).

Pagani Huayra Codalunga: frontale

DISEGNATA DAL VENTO Proprio nella categoria Concept Car si trova a concorrere Huayra Codalunga (qui il nostro approfondimento), la seconda delle cinque create dalla Pagani Grandi Complicazioni: la divisione dedicata alle vetture one-off. Autentico tributo ai carrozzieri italiani e alle auto da corsa degli anni ‘60, questo modello è stato realizzato coinvolgendo i clienti nell’intero progetto di sviluppo. L’auto in concorso si contraddistingue per la particolare verniciatura esterna, che si ispira al colore Bronzo Aymara, tinta di lancio di Huayra Coupé, rivisitato in chiave carbonio a vista. Inoltre, sulla livrea fasciante del cofano posteriore, spicca la scritta Codalunga. Il tutto è reso ancora più prezioso dagli interni rivestiti in pelle heritage, color cuoio con effetto vintage, abbinata alla stoffa pregiata di Loro Piana. Il cofano motore di Huayra Codalunga è più lungo di 360 mm rispetto a Huayra Coupé e nasconde un prodigio di meccanica: un portentoso V12 in grado di sviluppare 840 CV e 1.100 Nm di coppia. Inoltre, l’assenza di griglie posteriori permette di ammirare senza ostacoli l’impianto di scarico di Codalunga, realizzato quasi interamente in titanio.

VEDI ANCHE

Pagani Zonda HP Barchetta Revo

GIOIELLO RARISSIMO In concomitanza con il Concorso d’Eleganza Villa d’Este va in scena anche FuoriConcorso, dal 20 al 21 maggio, il format che rende omaggio agli aspetti più belli della cultura automobilistica con eventi e raduni in giro per l’Italia e il mondo. Per l’occasione, la splendida Villa Sucota, sede della Fondazione Ratti ed elegante dimora affacciata sul Lago di Como, accoglierà la rarissima Pagani Zonda HP Barchetta Revo (qui il nostro approfondimento). Un esemplare one-off capace di far emozionare con il suo telaio monoscocca in Carbo-Titanium HP62 G2 e Carbo-Triax HP62 e carrozzeria in materiale composito. Sotto il cofano, in posizione centrale longitudinale, è incastonato il motore V12, aspirato Mercedes-AMG da 800 CV e 750 Nm di coppia. Il 12 cilindri a V di 60° è abbinato a un cambio a 6 marce sequenziale con innesti frontali e frizione “racing” a 3 dischi in metallo sinterizzato.